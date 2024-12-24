كانت رايحة درس خصوصي، مصرع طالبة بالثانوية الأزهرية تحت عجلات سيارة نقل بالمنوفية

سادت حالة من الحزن الشديد بين أبناء قرية الحلامشة والقرى المجاورة لها بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية لوفاة الطالبة رحيق في المرحلة الثانوية الأزهرية، وذلك أثناء استقلالها دراجة بخارية برفقة والدها أثناء ذهابها لحضور درس خصوصي، وقطع سيارة نقل الطريق عليهم، مما أدى إلى سقوطها ودهس السيارة لها ووفاتها في الحال، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى بركة السبع المركزي، تحرير محضر بالواقعة.

تفاصيل مصرع طالبة بالمنوفية

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة بركة السبع يفيد بوفاة الطالبة "رحيق. ا.ج" أثناء استقلالها دراجة بخارية مع والدها وقطع الطريق من سيارة نقل، مما أدى إلى سقوطها ودهس السيارة لها ووفاتها في الحال، وقام سائق السيارة بتسليم نفسه لمركز شرطة بركة السبع , وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، والتي أمرت باستخراج تصريح الدفن للطالبة وتم دفنها.



وعرف عن الطالبة رحيق أنها حافظة لكتاب الله وفازت في كثير من مسابقات القرآن الكريم بالمنطقة الأزهرية وقريتها، كما أنها كانت تساعد والدتها في مركز لتحفيظ القرآن بقرية كفر الحمادية بذات المركز، وجاء خبر وفاتها صدمة لجميع أهالي قريتها والقري المجاورة لما تتمتع من أخلاق حميدة وحرصها على العلم هدوء الطبع.

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