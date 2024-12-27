إزالة سقف خرساني وتعد على أرض زراعية في أجا بالدقهلية (صور)

شنت رئاسة مجلس مركز ومدينة أجا في محافظة الدقهلية حملة مكبرة للتصدي للبناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية.

حملات بأجا لإزالة التعديات

وتمكنت الحملة من إزالة فورية لشدة خشبية لسقف خرساني بقرية شبراويش، وأخرى إزالة فورية لأعمال تعد على أرض زراعية بالطريق السريع بمساحة 5 قراريط.



وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بتطبيق القانون ومنع جميع المخالفات، وبناءً على تعليمات المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة أجا.

إزالة فورية لحالة بناء مخالف عبارة عن شدة خشبية لسقف خرساني

وقام فريق العمل بتنفيذ إزالة فورية لحالة بناء مخالف عبارة عن شدة خشبية لسقف خرساني بدور خدمات بدون ترخيص على مساحة 200 متر في قرية شبراويش، وتم فك الشدة الخشبية على الفور. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد أن جهود الدولة مستمرة في إزالة كافة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، سواء داخل أو خارج الحيز العمراني غير المرخص.

وجاء ذلك بحضور نجلاء فتحي نائب رئيس المركز، وحاتم إبراهيم رئيس الوحدة المحلية، وفنيين القسم الهندسي بالوحدة.



إزالة فورية لأعمال تعدي على أرض زراعية بالطريق السريع

كما قام فريق العمل الميداني بتنفيذ إزالة فورية لأعمال تعد على أرض زراعية بالطريق السريع، حيث تم إزالـة قوائم وسور من الحــديد بأرض زراعيــة بمســاحة 5 قراريط، ليتم إعادة الأرض إلى حالتها الطبيعية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

استمرار حملات الإزالة الفورية لأي مخالف

وجاءت تعليمات رئيس أجا باستمرار حملات الإزالة الفورية لأي مخالف قام بالبناء بدون ترخيص أو تعدى على الأراضي الزراعية، وذلك حرصًا على الحفاظ على الرقعة الزراعية وضمان استخدامها بما يخدم المصلحة العامة.

الضرب بيد من حديد على أي مخالفات

وأكد رئيس المركز أن جهود الدولة مستمرة في إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة داخل وخارج الحيز العمراني غير المرخصة، مؤكدا ضرورة الضرب بيد من حديد على أي مخالفات في نطاق المركز، والعمل على تنفيذ القانون بكل حسم وحزم للحفاظ على هيبة الدولة.

وجاء ذلك بحضور أحمد النادي نائب رئيس المركز، والمهندس محمد الدسوقي مدير الإدارة الزراعية، وأحمد الأجاوي مسئول التعديات برئاسة المركز، ومسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.