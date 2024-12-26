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خطة وأماكن انقطاع المياه غدا الجمعة في محافظة الدقهلية

مياه الدقهلية، فيتو
مياه الدقهلية، فيتو

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الدقهلية خطة انقطاع المياه لمدة 9 ساعات غدا الجمعة.

مواعيد انقطاع المياه 

وأوضحت مياه الدقهلية انقطاع المياه من الساعة 8:00 مساء يوم الجمعة حتى الساعة 5:00 صباح يوم السبت عن المناطق التالية:

الأماكن المستهدفة بانقطاع المياه 

ومن المقرر انقطاع المياه عن الأماكن الآتية غدا الجمعة 
▪️ حي غرب المنصورة 
▪️ جزء من حي شرق المنصورة 
▪️ جزء من مدينة طلخا 
▪️ جزء من مركز المنصورة

ويأتي ذلك نظرًا لقيام الشركة بأعمال تطهير بمرفق مياه ميت خميس طبقا لخطة التطهير الدورية.

تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب 


وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لهذه المدة.

 

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