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محافظات

إزالة فورية لبناء مخالف بمركز الزينية في الأقصر (صور)

إزالة فورية لبناء
إزالة فورية لبناء مخالف بمركز الزينية في الأقصر

 نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، برئاسة  أحمد أبو عيش في فك شدة خشبية بالزينية قبلي بمنطقة الصيادين بجوار محور اللواء الدكتور سمير فرج على مساحة 100 متر تقريبًا، وتمت الإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

  

حملة إزالات لبناء مخالف في الأقصر 

 جاء ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات  المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالتواجد الميداني والتواصل الدائم بالمواطنين والوقوف على طلباتهم، وبحث أنسب الحلول لها بما يتناسب مع القانون، إلى جانب التصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.


كما تابع  رئيس المركز  لليوم الثالث على التوالي أعمال توسعة وتمهيد الطريق المؤدي إلى خط  مياه الشرب بالزينية قبلي، وأعمال تمهيد وتوسعة طريق ابو عدس بالعشي وتم دفع اللودر والقلاب الكبير، وكذلك تمت متابعة أعمال قص وتهذيب الأشجار بقرية الزينية بحري بداية من العمارات السكنية حتى المبنى الإداري للقرية بمنطقة القنطرة.


فيما تم رفع 120 طن من التراكمات الترابية والمخلفات الصلبة بالمدينة وقرى الصعايدة والعشى والزينية قبلى والزينية بحرى ومنطقة الصحارة، كما قامت إدارة الكهرباء بالمركز بتركيب كشافات إنارة بالمناطق الحيوية والهامة بقرية الزينية بحري.

 

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