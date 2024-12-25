نائب محافظ الوادي الجديد تشهد تسليم عدد من الأطراف الصناعية للمستفيدين

شهدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، تسليم الأطراف الصناعية للمستفيدين بمركز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك ضمن جهود دعم ذوي الهمم وتقديم أوجه الرعاية المختلفة لهم، وبحضور د. محمد العديسي مدير عام التضامن الاجتماعي، وعادل آدم المدير التنفيذي للمركز، ومسئولي مؤسسة "إيدينا مع بعض".

وصرّحت نائب محافظ الوادى الجديد، أنه تم تسليم 22 طرف صناعي والتنسيق لصيانة 4 أطراف، وذلك ضمن البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي ومراكز التأهيل على مستوى الجمهورية بالتعاون مع مؤسسة "أيدينا مع بعض"، وبالتنسيق مع مركز حسن حلمي وإشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

كما التقت نائب المحافظ بالمستفيدين للاطمئنان على سلامتهم العامة، مُوجهة بعقد بروتوكول تعاون بين مؤسسة "إيدينا مع بعض" ومركز حسن حلمي، لتدريب العاملين بالمركز على التأهيل النفسي والحركي للمستفيدين بالأطراف الصناعية بعد تركيبها.

كما شهدت، خلال زيارتها، توقيع عقد مشترك بين المركز والتأمين الصحي بهدف تفعيل خدمات التأمين الصحي للعلاج الطبيعي، ووجهت التضامن الاجتماعي برفع كفاءة حضانة المستقبل لذوي الهمم؛ لبدء تشغيلها والاستفادة من خدماتها.

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