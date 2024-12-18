وزير الرياضة يبحث استعدادات إطلاق النسخة 13 من مهرجان إبداع

بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، استعدادات إطلاق النسخة الـ13 لمهرجان إبداع في المجالات الأدبية والعلمية والفنية، لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تناول الاجتماع مناقشة استراتيجية مهرجان إبداع والتي امتدت إلى 12 نسخة سابقة، والجدول الزمني للمهرجان، بدءًا من التصفيات التمهيدية حتى حفل الختام، واستعراض المجالات التي سيشملها المهرجان، والشروط المطلوبة للمشاركة، بما في ذلك الفئة العمرية والأعمال المقدمة، الدعم والترويج، وجوائز المهرجان وآليات تكريم الفائزين في الحفل الختامي.

وزير الشباب والرياضة يبحث استعدادات إطلاق النسخة 13 من مهرجان إبداع

أكد وزير الشباب والرياضة أن الفنون والثقافة جزء لا يتجزأ من الهوية المصرية، ومهرجان إبداع يساهم في تعزيز هذا الوعي الثقافي بين الشباب، فمهرجان إبداع أحد آليات الدولة المصرية لاكتشاف المواهب والإبداعات الشبابية، مشيرًا إلى أن مهرجان ابداع أصبح علامة فارقة فى اكتشاف الموهوبين فى المجالات الثقافية والفنية، فضلًا عن دورها في نشر الوعى الثقافي والفنى والأدبي بين شباب الجامعات المصرية والمعاهد والأكاديميات.

وزير الشباب والرياضة يبحث استعدادات إطلاق النسخة 13 من مهرجان إبداع

أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن وزارة الشباب والرياضة حريصة علي تطوير المسابقة والتوسع في مجالاتها المختلفة، وتوسيع قاعدة المشاركين، فمهرجان إبداع منصة فريدة تسلط الضوء على قدرات الشباب، وتعمل على خلق مجتمع مبدع ومبتكر واستغلال هذه الفرصة لإظهار مواهبهم.

وزير الشباب والرياضة يبحث استعدادات إطلاق النسخة 13 من مهرجان إبداع

وزيرا الرياضة والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون

فيما وقع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون بين الوزارتين، بمقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار أعمال المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.

وتضمن البروتوكول تنفيذ الأنشطة الطلابية داخل مراكز الشباب لتنمية النشء وتطوير الرياضة المدرسية، وإنشاء مدارس يابانية داخل مراكز الشباب للعمل بالفترة الصباحية، واستمرار عمل مراكز الشباب مساءً.

مدارس يابانية بمراكز الشباب ودوري المدارس، وزيرا الرياضة والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن توجيهات القيادة السياسية هي المحرك الرئيسي وراء هذه الاتفاقيات، حيث تهدف إلى تحقيق الأهداف الوطنية في بناء مجتمع قوي ومتماسك، مشيرًا إلى أن توقيع هذا البروتوكول يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز دور مراكز الشباب في تنمية مهارات النشء، والعمل على دمج الأنشطة الرياضية مع التعليم لتعزيز القيم الرياضية والروح الجماعية لدى الطلاب في سبيل التكامل بين القطاعين الرياضي والتعليمي، بالإضافة إلى تطوير الرياضة المدرسية وإعادة إحياء دوري المدارس لاكتشاف المواهب بالمدارس.

مدارس يابانية بمراكز الشباب ودوري المدارس، وزيرا الرياضة والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن إنشاء مدارس يابانية داخل مراكز الشباب استكمالًا للدور الكبير الذى تقدمه وزارة التربية والتعليم لتوفر بيئة تعليمية مبتكرة، مما يسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة في عالم سريع التغير، مؤكدًا أن الرياضة والتعليم هما ركيزتان أساسيتان لبناء شخصية قوية ومتكاملة للشباب المصري.

مدارس يابانية بمراكز الشباب ودوري المدارس، وزيرا الرياضة والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون

ومن جانبه، أكد محمد عبد اللطيف وزير التعليم أن هذا البروتوكول يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة، ويعكس التزامنا بتقديم أفضل الفرص للطلاب، ونهدف من خلال هذا البرتوكول لتنمية المهارات الشاملة للطلاب، حيث يجمع بين التعليم الأكاديمي والنشاط الرياضي.

مدارس يابانية بمراكز الشباب ودوري المدارس، وزيرا الرياضة والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الأنشطة الطلابية في مراكز الشباب ستتيح للطلاب فرصة لتطوير مهاراتهم الاجتماعية والرياضية، مما يسهم في تكوين شخصياتهم، وتحقيق رؤية متكاملة لتطوير التعليم والرياضة، بما يتوافق مع متطلبات العصر الحديث.

مدارس يابانية بمراكز الشباب ودوري المدارس، وزيرا الرياضة والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون

الشباب والرياضة تطلق دوري خماسيات كرة القدم للأندية والأحياء

فيما أطلقت وزارة الشباب والرياضة، النسخة العاشرة من دوري الأندية الصغيرة والمراكز والمدن والأحياء الشعبية (خماسيات كرة القدم) تحت شعار "الرياضة ممارسة".

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