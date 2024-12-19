وزير الرياضة يراجع الإجراءات الاحترازية للتأمين الطبي للمشاركين قبل ماراثون زايد

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا موسعًا مع اللجنة العليا لماراثون زايد الخيري، لمناقشة مستجدات أعمال اللجنة، بحضور الشركة المنظمة والمسئولين عن اللجنه الطبية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء لمراجعة كافة الإجراءات الاحترازية للتأمين الطبي للمشاركين بالنسخة التاسعة من الماراثون والتي تنطلق ٢٧ ديسمبر الجاري، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

كما تناول الاجتماع مراجعة برنامج يوم الماراثون كاملًا، وتوقيت إطلاق شارة البدء للأسوياء وذوي الهمم، وذلك للاطمئنان علي سير العمل وجاهزيته.

وشدد وزير الشباب والرياضة علي اتباع كافة وسائل الأمان والسلامة للحفاظ على سلامة المشاركين في المقام الأول، حيث يشارك فيه الآلاف من المصريين والأجانب من مختلف الجنسيات، وضرورة المتابعة المستمرة لكافة الأعمال الخاصة بالماراثون، حيث لم يتبقَ سوى أسبوع فقط علي انطلاق النسخة التاسعة.



وخلال اللقاء تم استعراض الإجراءات الاحترازية للتأمين الطبي والتي تضمنت إقامة خيمة طبية متكاملة مقاسها (٤ *٤) عند خط البداية مصاحبة لسيارة إسعاف، وخيمة طبية عند نقطة نهاية ذوي الهمم مصاحبة لسيارة إسعاف، بالإضافة إلى ٢ خيمة طبية عند نقطة النهاية مصاحبة ب ٢ سيارة إسعاف، وعلى طول الطريق سيتم توزيع ٥ فرق طبية مصاحبة ٢ سيارة راش و٢ سيارة ياريس و٢ سكوتر إسعاف لمصاحبة ذوي الهمم، فضلًا عن إقامة خيمة قيادة وسيطرة للفرق الطبية عند خط النهاية، وتم التنسيق مع مستشفى العاصمة الإدارية للاستعداد للماراثون قبلها بيومين، كما تم التنسيق مع الهلال الأحمر والإسعاف المصرى ومؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسة بنك الشفاء المصرى، ومؤسسة الدواء للجميع ومؤسسة صناع الخير.

النسخة التاسعة من ماراثون زايد الخيري

وتقام النسخة التاسعة من ماراثون زايد الخيري والذي سيتم تخصيص العائد منه لصالح مستشفى 57357، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي في العاصمة الإدارية الجديدة 27 ديسمبر بمجموع جوائز يبلغ ٢٠ مليون جنيه، بالإضافة إلى "٢٠٠"تذكرة عمرة مزدوجة يتم السحب عليها.

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