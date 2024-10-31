العاصمة الإدارية تستضيف ماراثون زايد الخيري للمرة الثانية على التوالي

تستضيف العاصمة الإدارية الجديدة النسخة التاسعة من ماراثون زايد الخيري للمرة الثانية على التوالي ويخصص عائده للمستشفى، حضر المؤتمر كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، السفيرة مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، الفريق الركن محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا لماراثون زايد الخيري، الدكتور عمرو عزت سلامة رئيس مجلس الأمناء بمستشفى 57357،، وأيمن حقي رئيس شركة تراي فاكتوري المنفذة للماراثون، والبطل البارالمبي محمد المنياوي سفير الماراثون، ولفيف من قيادات الجهات المعنية والمنفذة للماراثون.

وخلال المؤتمر أعلن المهندس خالد عباس عن استضافة العاصمة الإدارية الجديدة ماراثون زايد الخيري للمرة الثانية على التوالي وذلك يوم 27 ديسمبر المقبل.

وأكد خالد عباس، أن استراتيجية رئيس الجمهورية التي وجه بها والتي تلتزم بها شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تهدف في الأساس الي تنمية وتطوير الإنسان المصري قبل تنمية وتطوير العاصمة الإدارية كمدينة حديثة خضراء مستدامة تجمع بين جناباتها كل ما هو حديث ومتطور وتسعي لجودة حياة أفضل للمصريين.

كما أبدى خالد عباس عن سعادته باستضافة سباق زايد الخيري للمرة الثانية على التوالي في العاصمة الإدارية الجديدة "الحلم الذي تحقق" كراعي رئيسي مؤكدًا على تقديم كل الدعم والعون لإنجاح وتميز هذا الحدث السنوي الساعي للخير وأدعو الله عز وجل أن يكلل مجهوداتنا جميعًا بالنجاح والتوفيق.

وفي كلمته، قال وزير الشباب والرياضة: "إن ماراثون زايد الخيري ليس مجرد سباق رياضي، بل هو رسالة سامية تحمل في طياتها قيم التضامن الإنساني، والعمل الخيري، وتعزيز الروابط الأخوية بين الشعوب، ويجسد رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تقديم العون للمحتاجين، وبناء مجتمعات أكثر صحة وسعادة".

وأضاف الوزير: "هذا الحدث الرياضي والإنساني الكبير، ماراثون زايد الخيري، يعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين مصر والإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات التي رسخها الآباء المؤسسون، وواصل أبناؤهم تعزيزها، لتشكل نموذجًا يحتذى به في التعاون والتنمية المشتركة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".

فيما أشارت مريم خليفة الكعبي سفيرة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة إليأن الإعلان اليوم عن تفاصيل ماراثون زايد حدث كبير، وعزيز على قلوب الجميع، كونه يحمل اسم الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على دعم كل البرامج الخيرية والإنسانية، ونشر الخير والسلام في كل مكان، تجسيدًا لقيم الأخوة الإنسانية، والتسامح والتعايش المشترك.

وتوجه الفريق الركن محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا لماراثون زايد الخيري بالشكر إلى جميع شركائنا والجهات الخيرية الداعمة للسباق وكافة الجهات المساهمة، معلنًا زيادة جوائز هذا العام إلي 20 مليون جنيه مصري، و400 عمرة (200 رحلة عمرة مزدوجة).

جدير بالذكر أن مسار ماراثون زايد الخيري يتضمن المرور على أهم المعالم بالعاصمة الإدارية الجديدة بداية من بوابة العاصمة على محور محمد بن زايد الجنوبي مرورًا بمسجد الفتاح العليم والنهر الأخضر وانتهاءًا عند البرج الأيقوني، من أجل أن نظهر للعالم مدى جاهزية العاصمة الإدارية.

تجدر الإشارة ايضًا الي أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD تحرص دائمًا على المشاركة وإقامة الفعاليات المجتمعية، والتي تضمنت دعمها لمؤسسة "أولادنا" و"100 حلم للمستقبل...التعليم بالعاصمة الإدارية"، بالإضافة إلى دورها كراعي رئيسي للمنتخب الوطني والأولمبي.

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