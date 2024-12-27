أمين عمر حكما لديربي الكونفدرالية ويعاونه طاقم مصري

الكونفدرالية، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر لإدارة ديربي وكلاسيكو كأس الكونفدرالية الإفريقية بين شباب قسنطينة الجزائري والصفاقسي التونسي.

طاقم حكام مباراة شباب قسنطينة والصفاقسي

أمين عمر حكما للساحة ويعاونه كلا من محمود أبو الرجال مساعد أول وأحمد توفيق طلب مساعد ثاني وأحمد الغندور حكمًا رابعًا.

موعد مباراة شباب قسنطينة أمام الصفاقسي

ومن المقرر اقامة اللقاء يوم الأحد ١٢ يناير المقبل ٢٠٢٥ علي ستاد الشهيد حملاوي بمدينة قسنطينة الجزائري في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة.

لقاء هام ومرتقب ينتظره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف مع الصافرة المصرية التي تتألق دوما في أبرز المباريات الهامة والحاسمة ليعتبر لقاء شباب قسنطينة والصفاقسي من أقوى وأهم مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية التي تشهدها الجولة الخامسة من منافسات البطولة.

وبات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يضع التحكيم المصري في مقدمة أولوياته لتعيينات المباريات المهمة في مسابقات الكاف نظرًا للأداء المتميز الذي يقدمه قضاة الملاعب المصريين في كل محافلهم الإفريقية والعربية والدولية.

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