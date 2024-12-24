طاقم تحكيم جزائري لإدارة مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسئولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام المصري البورسعيدي المقرر لها يوم 5 يناير المقبل في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

ويتكون طاقم التحكيم من؛ الجزائري لحلو بن إبراهيم حكمًا للساحة ويعاونه كل من، الجزائري حمزة بوزيت والتونسي يوسف جامي مساعدين والجزائري يوسف جموح حكمًا رابعًا.

واختار "كاف" الليبي جمال سالم مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام جيروم افونج نزولو من الجابون، والمنسق العام محمد زيزون من المغرب.

ويحل الزمالك ضيفًا على فريق المصري البورسعيدي في السادسة مساء يوم الأحد الموافق 5 يناير المقبل باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 7 نقاط بعدما فاز على بلاك بولز في الجولة الأولى وتعادل مع إنيمبا النيجيري خارج الديار في الجولة الثانية، قبل أن يفوز على المصري في الجولة الثالثة.

الكاف يخطر الزمالك بنقل مباراة بلاك بولز إلى القاهرة

وتلقى نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بموافقته على نقل مباراة الفريق الأبيض أمام بلاك بولز بطل موزمبيق في الجولة الخامسة بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 12 يناير المقبل، لتقام في السادسة مساءً باستاد القاهرة الدولي بدلًا من إقامتها في موزمبيق.

وكان عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك توصل لاتفاق مع مسؤولي نادي بلاك بولز على نقل مباراة الفريقين إلى القاهرة، بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعدم إقامة المباراة في موزمبيق بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية.

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