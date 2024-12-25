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رياضة

كاف يحرم الصفاقسي من جماهيره في مباراتين بعد أحداث مباراة شباب قسنطينة

أحداث مباراة سيمبا
أحداث مباراة سيمبا والصفاقسي، فيتو

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، فرض عقوبة مالية على نادي الصفاقسي التونسي، بعد الأحداث التي شهدتها مباراته ضد شباب قسنطينة الجزائري، في أولى جولات مرحلة المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

عقوبات كاف ضد الصفاقسي التونسي 

وقالت إذاعة "ديوان" التونسية إن كاف فرض غرامة مالية على الصفاقسي بقيمة 50 ألف دولار بسبب إشعال الجماهير الألعاب النارية وإلقائها على أرض الملعب في مباراة شباب قسنطينة.

كما قرر كاف حرمان الصفاقسي من جماهيره لمباراتين، على أن يطبق القرار رسميا في المباراة المقبلة أمام سيمبا التنزاني، ويؤجل حرمان النادي من الجماهير في المباراة التالية أمام برافوش الأنجولي.

وخسر الصفاقسي جميع مبارياته الثلاث الماضية في دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية لتصبح فرص تأهله لثمن النهائي في غاية الصعوبة.

ويستضيف الصفاقسي نظيره سيمبا التنزاني في تونس يوم 5 يناير المقبل لحساب الجولة الرابعة.

 

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