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انطلاق القوافل التعليمية المجانية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة بالوادي الجديد (فيديو)

القوافل التعليمية
القوافل التعليمية بالوادي الجديد، ڤيتو

 انطلقت صباح اليوم الخميس، بمحافظة الوادي الجديد، أعمال القوافل التعليمية المجانية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وسط التزام وحرص الطلاب على الحضور، والتي يحاضر بها نخبة من أكفأ الخبراء ومقدمي البرامج التعليمية المتخصصة، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة، وتعقد بمركزي الخارجة والداخلة حتى السبت 28 ديسمبر الجاري؛ لدعم الطلاب وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، أنه يجري بث المحاضرات بشكل مباشر عبر برنامج Teams لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، بما يضمن تحقيق أكبر إفادة للطلاب، والوصول للمناطق النائية والبعيدة.

 

وشهدت محاضرات التى تنفذها القوافل التعليمية إقبال كبير من طلاب الشهادات العامة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، حيث تم تجهيز 4 قاعات بالمركز الاستكشافى وقاعة علي حريف لاستيعاب الطلاب الذين يرغبون فى الاستفادة من القوافل التعليمية حيث يشارك فى الشرح مجموعة من أكفأ المعلمين فى جميع التخصصات العلمية، كما يتم تنفيذ القوافل التعليمية بالتنسيق بين وزارة الشباب ووزارة التربية والتعليم.

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