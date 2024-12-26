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رياضة

5 أندية بالقمة، ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الجولة السادسة

ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الجولة السادسة

ترتيب الدوري المصري، أسدل الستار على مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز بمشاركة 18 فريقا.

واشتعلت المنافسة على قمة جدول ترتيب الدوري المصري بعد تساوي أكثر من فريق وهم؛ الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري وسيراميكا كليوباترا، في عدد النقاط ولكن يتبقى للأحمر مباراة مؤجلة مع سموحة.

 

نتائج مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري

زد إف سي 0-0  إنبي  
طلائع الجيش  2-2  الزمالك  

الإسماعيلي  2-2 حرس الحدود 
الاتحاد السكندري 0-0 مودرن سبورت 
بيراميدز 3-0 فاركو 

سموحة  2-4 غزل المحلة 
البنك الأهلي 1-2 سيراميكا كليوباترا 
المصري البورسعيدي 0-2 الأهلي
بتروجت 1-0 الجونة  

 

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة السادسة 

1- الزمالك  11 نقطة 

2- الأهلي 11 نقطة (لديه مباراة مؤجلة)

3- بيراميدز 11 نقطة 

4- سيراميكا كليوباترا  11 نقطة

5- المصري البورسعيدي 11 نقطة

6- زد اف سي  9 نقاط 

7- الاتحاد السكندري 9 نقاط 

8- بتروجيت 8 نقاط 

9- طلائع الجيش  8 نقاط 

10- غزل المحلة  8 نقاط 

11- فاركو  7 نقاط 

12- الإسماعيلي  6 نقاط 

13- الجونة  6 نقاط 

14- سموحة  5 نقاط  (يتبقى له مباراة مؤجلة)

15- إنبي  5 نقاط 

16- البنك الأهلي  5 نقاط 

17- مودرن سبورت 4 نقاط 

18- حرس الحدود  3 نقاط 

جدول ترتيب الدوري المصري 

 

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية

 

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هو بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

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