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خارج الحدود

أول تعليق من نتنياهو بعد العدوان الإسرائيلي على اليمن

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

قال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس: "لم ننته من اليمن بل بدأنا معهم للتو وسنضربهم بكل قوة".

وذكر موقع والا الإسرائيلي نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي قوله، أن الهجوم على اليمن جاء في أعقاب توصية من رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هاليفي.

الهجوم الإسرائيلي على اليمن جاء بتوصية من رئيس الأركان 

وأضاف الموقع العبري في تقريره، أن هرتسي هاليفي أوعز بتطوير القدرة على التحذير من الصواريخ والمسيرات خشية هجوم يمني على إسرائيل.
وفي السياق ذاته كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن الأهداف التي ضربها في اليمن، والتي تضمنت بنية تحتية ومحطات طاقة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه:"   قصفنا أهدافا حوثية في القطاع الساحلي وفي عمق اليمن ومن بين الأهداف بنى تحتية يستخدمها الحوثي في مطار صنعاء الدولي".

الأهداف التي قصفها جيش الاحتلال في اليمن 

وأضاف جيش الاحتلال:  أن الغارات استهدفت مقار جماعة الحوثي في القطاع الساحلي والعمق اليمني  قصفنا محطتي الطاقة حزيز ورأس كنتيب اللتين تستخدمان كبنية تحتية للحوثيين".


وزعم جيش الاحتلال:" أن  الحوثيين يستخدمون البنى التحتية لنقل وسائل قتالية إيرانية إلى المنطقة واستهدفنا بنى تحتية عسكرية حوثية في مطار صنعاء ومحطتي طاقة".

 

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جيش الاحتلال نتنياهو اليمن إسرائيل

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