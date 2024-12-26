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خارج الحدود

مجلس التعاون الخليجي: نتطلع لنجاح الوساطة المصرية القطرية في غزة

مجلس التعاون الخليجى،
مجلس التعاون الخليجى، فيتو

أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، خلال الاجتماع الاستثنائي الـ (46)، على وقوف مجلس التعاون الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق والدفاع عن حقوقه المشروعة.

الإفراج عن الرهائن والمحتجزين

وأعرب في بيانه الختامي الصادر اليوم الخميس، عن تطلع دول المجلس لنجاح جهود الوساطة المصرية القطرية الأمريكية للإفراج عن الرهائن والمحتجزين.

التوصل الى وقف فوري ودائم وشامل لإطلاق النار

وشدد على ضرورة التوصل الى وقف فوري ودائم وشامل لإطلاق النار، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وفتح جميع المعابر بشكل فوري ودون شروط، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والإمدادات الطبية لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة.

مجلس التعاون الخليجي الـ 46 الاستثنائي

جدير بالذكر أنه انطلق فى دولة الكويت، اليوم الخميس، اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الـ 46 الاستثنائي، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في الساحة السورية ودعم بناء دولة سوريا الجديدة، وتكريس استقرارها ووحدتها، والقضاء على تهريب الكبتاجون إلى دول الخليج، بجانب تفعيل الاتفاقيات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع الإدارة السياسية الجديدة، في خضم المرحلة المفصلية في تاريخ البلاد.

بدء الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في الكويت

اجتماع استثنائي لدول مجلس التعاون الخليجي في الكويت لبحث الوضع في سوريا

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