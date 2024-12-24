محافظ أسوان يوزع الهدايا الفرعونية على السائحين بحديقة بلازا درة النيل (صور)

وزع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الهدايا الفرعونية على أعضاء فوج سياحى من دولة الهند الصديقة، أثناء قيامهم بالتجول بحديقة بلازا درة النيل للاستمتاع بالبانوراما الجمالية والحضارية.

حوار محافظ اسوان مع فوج سياحى

وقد أجرى المحافظ حوارا معهم فى حضور ياسر جاد الرب مدير عام السياحة بأسوان، حيث أكدوا على استمتاعهم بالأجواء الساحرة والطبيعة الخلابة، مشيدين بحالة الأمن والأمان التى لمسوها خلال برنامجهم السياحى، بالإضافة إلى إشادتهم بحالة النظافة العامة الموجودة بمدينة أسوان، علاوة على حفاوة الاستقبال والترحاب وكرم الضيافة من أهالى أسوان.

فيما أكد الدكتور إسماعيل كمال أن عروس المشاتى جاهزة دائمًا لاستقبال ضيوفها وزائريها من الأفواج السياحية والمصريين، وخاصة خلال الموسم الشتوى الذى تتميز فيه زهرة الجنوب بالطقس المعتدل والشمس الذهبية المشرقة.

وتابع: أننا نرحب بمختلف جنسيات العالم للاستمتاع بعظمة الحضارة المصرية التى تتجسد فى المعالم والمزارات والمناطق الأثرية، فضلًا عن الطبيعة الخلابة وتنوع الأنماط السياحية.

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