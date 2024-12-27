غرائب “مهرجان الزيتون المصري” تخطف الأنظار.. أبرزها مربى الزيتون والكركدية والبلح.. تمزج بين الحلو والمالح.. وفوائد غذائية وصحية بالجملة (فيديو وصور)

شهد المهرجان المصري للزيتون في نسخته الثالثة تنوعًا غير مسبوقا في المنتجات الزراعية والغذائية، حيث برزت مجموعة من الابتكارات الغذائية التي أثارت دهشة الزوار واهتمامهم.

ومن أبرز هذه المنتجات التي لاقت إقبالًا كبيرًا مربى الكركديه، ومربى الزيتون، ومربى البلح، التي تعد إضافات غير تقليدية إلى عالم المربيات.

مربى الكركديه.. من المشروبات إلى المربى

واشتهر الكركديه في مصر كمشروب شعبي، سواء باردًا أو ساخنًا، ولكن تحويله إلى مربى كان فكرة لافتة استحوذت على اهتمام الزوار، وتقدم مربى الكركديه بطعم حامض حلو، ولونها الأحمر الجذاب كان ملفتًا في الأجنحة المخصصة لها.

وعرض المنتجون طرق استخدام مربى الكركديه كإضافة للحلويات أو كطبقة على الخبز، مشيرين إلى فوائدها الصحية، مثل احتوائها على مضادات الأكسدة ودورها في تقوية الجهاز المناعي.

ويزود الجسم بالكثير من الفيتامينات مثل الكالسيوم والحديد وفيتامين ب٢ والأنثوسيانين الذي يزودها باللون الأرجواني ويساعد محتواها من مضادات أكسدة على الحماية من الضرر الناتج من الجذور الحرة، غني بفيتامين سي الذي يساعد الجسم للوقاية من نزلات البرد يزود الجسم بالكثير من الفيتامينات مثل الكالسيوم والحديد

فوائد مربى الكركديه

ويخفض الكركديه من ضغط الدم ويساهم في التقليل من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني عبر التقليل من الإجهاد التأكسدي ورفع مستوى الجلوتاثيون المضاد للأكسدة.

مربى الزيتون.. ابتكار بطابع مالح وحلو

أما مربى الزيتون، فقد مثلت مفاجأة كبيرة للزوار، حيث تمزج هذه المربى بين الطعم المالح والحلو بطريقة فريدة. أُعدت باستخدام الزيتون الأسود والأخضر، مع إضافات من السكر والليمون لتعزيز نكهتها.

العارضون أوضحوا أن مربى الزيتون يمكن تقديمها مع الأجبان والمقرمشات، مما يجعلها خيارًا مميزًا لمحبي التجارب الجديدة في الطعام.

فوائد مربي الزيتون

تحتوى على قيمة غذائية كبيرة من الحديد والكالسيوم والبروتين وفيتامين ألف A، كما أن الزيتون مضاد طبيعي للتأكسد وفعال في تخفيف الألم وواقٍ من الإصابة بالأمراض القلبية والعظمية.

مربى البلح.. موروث قديم بحلة جديدة

البلح، الذي يشكل جزءًا أساسيًا من المطبخ المصري التقليدي، وجد طريقه إلى المربيات في هذا المهرجان. مربى البلح، بنكهات متنوعة، جمعت بين الطابع التقليدي والتجديد، حيث أضيفت إليها التوابل مثل القرفة والقرنفل لإبراز نكهتها.



المنتجون أكدوا أن هذه المربى تمثل وجبة غنية بالطاقة ومثالية للإفطار، كما لاقت إعجاب الزوار بفضل قوامها الكثيف ونكهتها الفريدة.

فوائد مربى البلح

مربى البلح لها فوائد عديدة فهي تتمتع بقيمة غذائية عالية غنية بالألياف وغنية بمضادات الأكسدة التي تحمي الإنسان من العديد من الأمراض مربي البلح غنية بالبوتاسيوم والمغانسيوم والنحاس والمنجتيز الحديد فيتامين ب6، ولذلك تقوي المناعة.

إقبال كبير واستفسارات لا تنتهي

الأجنحة المخصصة لهذه المنتجات شهدت ازدحامًا من الزوار الذين لم يخفوا فضولهم حول طريقة تحضيرها وطرق استخدامها.

الابتكار يلتقي بالتراث

بهذه المنتجات الغريبة والمبتكرة، أثبت المهرجان المصري للزيتون أنه ليس مجرد سوق تقليدي، بل منصة للإبداع في عالم الغذاء. تلك المربيات، برغم غرابتها، نجحت في ترك بصمة واضحة بين الزوار وأثارت شهية الجميع لتجربة الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.