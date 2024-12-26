طريقة عمل مربى الجزر، مناسبة للشتاء وسهلة التحضير

طريقة عمل مربى الجزر، من أصناف المربى التي قد لا تنتشر بشكل كبير، سواء في الأسواق، أو حتى على مستوى معرفتها والبحث عنها، في حين أنها لذيذة ومفيدة للصحة.



مقادير عمل مربى الجزر اللذيذة

كيلو جزر مقشر ومبشور

4 كوب سكر

3 كوب ماء

عصير ليمونة

بشر برتقالة

عود قرفة

طريقة التحضير وخطوات عمل مربى الجزر

طريقة مربى الجزر

1. في قدر على النار، يوضع الجزر، السكر والماء ليغلي ثم تخفف الحرارة ويترك حتى تجف الماء مع الحرص على إزالة الرغوة التي تظهر على وجه الخليط.

2. يضاف عصير الليمون، برش البرتقال، القرفة ويترك الخليط ليغلي ويسمك قوامه.

3. يرفع القدر عن النار، يترك ليبرد قليلًا ثم يوضع مربى الجزر في علب زجاجية ويحكم إقفالها.

نصائح وإضافات لطعم أغنى لمربى الجزر

* يمكن إضافة بعض النكهات الأخرى مثل الفانيليا أو الحبهان أو جوزة الطيب.

* يمكن استخدام عصير البرتقال بدلًا من الماء.

* يمكن التحكم في كثافة المربى حسب الرغبة عن طريق زيادة أو تقليل كمية السكر.

طريقة عمل مخلل الجزر



مخلل الجزر

ولأن الجزر من أنواع الخضروات التي تتميز بأنها يمكن تقديمها بأكثر من شكل وطريقة، ما بين الحلو والحادق والمطبوخ، نستعرض في السطور التالية، طريقة عمل مخلل الجزر.

مكونات عمل مخلل الجزر الاحترافي

* 1 كيلو جزر

* ربع كوب خل أبيض

* 1 لتر ماء

* ملعقة كبيرة سكر

* 5 ملعقة كبيرة ملح

* 1 ملعقة صغيرة شطة (اختياري)

* 1 ملعقة صغيرة حبوب كزبرة

* 1 ملعقة صغيرة حبوب خردل

* 1 عود قرفة

* 4 فصوص ثوم

* 1 شريحة ليمون

طريقة تحضير وخطوات عمل مخلل الجزر

1. اغسلي الجزر جيدًا وقشره.

2. قطّعي الجزر إلى شرائح رفيعة أو مكعبات.

3. في قدر، ضعي الماء والخل والسكر والملح والشطة (إذا كنت ترغبين في ذلك) وحبوب الكزبرة وحبوب الخردل والقرفة.

4. اتركي المزيج يغلي على نار متوسطة، ثم خفّفي النار واتركيه يغلي لمدة 5 دقائق.

5. أضيفي الثوم وشريحة الليمون إلى المزيج.

6. ارفعي القدر عن النار واتركيه يبرد.

7. ضعي الجزر في برطمان معقم.

8. اسكبي مزيج التخليل فوق الجزر، مع التأكد من تغطيتها بالكامل.

9. أغلق البرطمان بإحكام واتركه في مكان بارد ومظلم لمدة أسبوع على الأقل.

خطوة اختيارية: يمكنك نقع الجزر في ماء ساخن كخطوة أولى؛ لتسريع عملية التخليل، لمدة 15 دقيقة، ثم يمكنك بعد ذلك تصفيته من الماء، ووضعه في البرطمان، واستكمال خطوات التخليل.

نصائح هامة قبل تخليل الجزر

* يمكنك إضافة المزيد من التوابل إلى مزيج التخليل حسب الرغبة، مثل الفلفل الأسود أو الكزبرة المطحونة أو الكمون.

* تأكدي من استخدام برطمان معقم لمنع نمو البكتيريا.

* يمكنك تخزين مخلل الجزر في الثلاجة لمدة تصل إلى 3 أشهر.

أهم فوائد الجزر للصحة

وتستعرض الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، اهم فوائد الجزر للصحة.

1. دعم صحة العين:

يعتبر الجزر من أهم المصادر الطبيعية لفيتامين A، الذي يلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على صحة العين. حيث يساعد في تقوية البصر ويعزز القدرة على الرؤية في الإضاءة المنخفضة. كما أن البيتا كاروتين في الجزر يساعد في الوقاية من أمراض العين المرتبطة بالتقدم في السن مثل إعتام عدسة العين.

2. تقوية جهاز المناعة:

يحتوي الجزر على فيتامين C، وهو من الفيتامينات التي تعزز جهاز المناعة وتساعد في مقاومة الأمراض والالتهابات. كما أن مضادات الأكسدة في الجزر تساهم في تقليل التأثيرات السلبية للجذور الحرة في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة.

3. تحسين صحة البشرة:

يساعد الجزر في تحسين صحة البشرة بفضل احتوائه على الفيتامينات والمعادن الضرورية مثل فيتامين A، الذي يعزز من تجديد خلايا الجلد ويحافظ على نضارتها. كما أن البيتا كاروتين يساهم في حماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية الضارة ويقلل من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

4. تعزيز صحة القلب:

يعتبر الجزر من المصادر الجيدة للألياف الغذائية، التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم وبالتالي تحسين صحة القلب. كما أن احتوائه على مضادات الأكسدة يساعد في تقليل الالتهابات ويحسن الدورة الدموية.

5. تحسين الهضم:

الألياف الموجودة في الجزر تساهم في تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء. كما أن تناول الجزر بشكل منتظم يمكن أن يساعد في الوقاية من الإمساك ويساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

6. دعم صحة الكبد:

الجزر يحتوي على مواد تساعد في تحسين وظائف الكبد ويدعم عملية إزالة السموم من الجسم. من خلال تحفيز إنتاج العصارات الصفراوية التي تساعد في هضم الدهون، يسهم الجزر في الحفاظ على صحة الكبد.

7. الحفاظ على وزن صحي:

يتميز الجزر بقلة سعراته الحرارية واحتوائه على نسبة عالية من الألياف، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يسعون للحفاظ على وزن صحي أو فقدان الوزن. كما أن الألياف تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

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