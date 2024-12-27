الجمعة 27 ديسمبر 2024
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صحة ومرأة

طبيب مناعة يحذر من تناول مضادات حيوية حال الإصابة بالعدوى الفيروسية ويكشف السبب

العدوي الفيروسية.فيتو
العدوي الفيروسية.فيتو

أكد الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة أن العدوى الفيروسية لا تعالج بالمضادات الحيوية، مشيرًا إلى أن الحالة الوحيدة التي يصف فيها الطبيب مضادًا حيويًّا إذا كان يصاحب العدوى الفيروسية، عدوى بكتيرية فقط أو يوجد مضاعفات العدوى الفيروسية تسبب التهابًا رئويًّا.

 

عدوى فيروسية أغلب الإصابات المنتشرة حاليا

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة أن أغلب الحالات المنتشرة إصابتها حاليًّا هي عدوى فيروسية. 
 

وحذر الأهالي من  تناول مضاد حيوي في العدوي الفيروسية بداية الإصابة، مؤكدًا أن العدوى الفيروسية يمكن أن تختفي بتناول خوافض الحرارة والراحة.
 

وأكد أن مضاعفات العدوى الفيروسية لكبار السن قد تكون خطيرة خوفا من حدوث مضاعفات تنفسية وتأثر الرئتين.
 

وقال الدكتور أمجد الحداد، استشاري أمراض الحساسية والمناعة، إن دور البرد المنتشر حاليًّا بين المصريين عبارة عن مجموعة فيروسات تنفسية  قد تكون فيروس برد أو الفيروس المخلوي التنفسي أو الإنفلونزا أو متحور كورونا.

 

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة أن ٨٠ % من الإصابات يتم شفائها اعتمادًا على قوة المناعة في جسم الإنسان وتقضي على المرض، مع الراحة وشرب السوائل الدافئة.

 

هل يجب تناول مضاد حيوي؟

وأكد استشاري الحساسية والمناعة أنه لا يوجد حاجة لتناول مضاد حيوي لعلاج دور البرد المنتشر.

 

أكدت وزارة الصحة أهمية تطعيم الإنفلونزا مع بداية موسم الشتاء للحماية من مضاعفات فيروس الإنفلونزا خاصة، وأن فيروس الإنفلونزا يتعرض لتحورات متعددة تسبب حدة الإصابة والأعراض.

 

أهمية تناول تطعيم الإنفلونزا في موسم الشتاء 

وأكد استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن تلقي تطعيم الإنفلونزا يمكنه أن يقلل من أعراض دور البرد المنتشر حاليا، والذي يعتبر أحد أنواع العدوى التنفسية المنتشرة في موسم الشتاء.

 

تطعيم الإنفلونزا 

وأوضح أهمية تطعيم الإنفلونزا خاصة للفئات الأكثر خطورة منهم الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومرضى ضعف المناعة.

 

دور البرد المنتشر 

وأكد استشاري الحساسية والمناعة، أن دور البرد المنتشر حاليا تتمثل أعراضه في آلام وتكسير في العظام وارتفاع في درجة الحرارة ورشح وسعال والتهاب في الحلق، لافتًا إلى أن أعراضه تتشابه مع أعراض فيروس الإنفلونزا، مؤكدا أن الحصول على التطعيم يقلل من حدة الأعراض.

وأوضح، استشاري أمراض الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح إن كل ٣ أشهر تعلن منظمة الصحة العالمية عن متحور جديد لفيروس كورونا.

 

متحور جديد لفيروس كورونا 

وأشار إلى أن هناك تحورًا عالميًّا لفيروس كورونا منذ شهر يوليو الماضي.

وحذر استشاري أمراض الحساسية والمناعة من استخدام حقنة البرد الموجودة في الصيدليات، مؤكدا أنها لا تعالج دور البرد المنتشر.

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حقنة البرد كارثية

أوضح أنها حقنة كارثية تحتوي على كورتيزون ومسكن ومضاد حيوي ليس لها دور طبي وتحدث نوع من الراحة للمريض مؤقتا ولا تعالج الفيروس سواء الإنفلونزا أو البرد أو الفيروس المخلوي التنفسي.

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