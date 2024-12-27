مشوار كهربا مع الأهلي بعد اقتراب رحيله في يناير.. الأزمات حاضرة دائما خلال مسيرته مع النادي الأحمر.. و70 مساهمة تهديفية قدمها للفريق

باتت أيام محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، داخل جدران القلعة الحمراء معدودة، نظرا لتراجع مستوى اللاعب وابتعاده عن حسابات الفنية لـ مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء، بالإضافة لأزمته الأخيرة مع جماهير المارد الأحمر، عقب نهاية مباراة شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا.

الأزمات حاضرة دائما في مشوار كهربا مع الأهلي

غرامة المليون بعد المشادة مع الشناوي

في سبتمبر 2020، شهد النادي الأهلي أزمة شديدة بعدما دخل محمود كهربا في مشادة مع محمد الشناوي حارس الأهلي خلال تدريبات الفريق في ذلك الوقت، حيث تطورت الأزمة وامتدت إلي سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة الأسبق بالأهلي، ليقرر حينها تغريم اللاعب مبلغ مالي مقدر بـ مليون جنيه.

أزمة مع موسيماني وغرامة 200 ألف جنيه

و في مارس 2021، دخل محمود كهربا في أزمة شديدة مع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في ذلك الوقت عقب مباراة الفريق أمام طلائع الجيش، حيث قرر مسئولو الأحمر حينها توقيع غرامة مالية علي اللاعب وصلت إلي 200 ألف جنيه، بالإضافة لإيقافه عن المشاركة في المباريات لمدة شهر وذلك بسبب عدم التزامه وسوء السلوك.

الدخول في أزمة مع أحمد فتحي

وخلال مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري انفعل كهربا بشدة على زميله السابق أحمد فتحي داخل أرضية الملعب، مما دفع وليد سليمان للتدخل حينها لتهدئه الوضع، لينتهي الموقف باعتذار كهربا أمام كافة لاعبي الفريقين.

هتافات ضد الزمالك كلفته إيقاف لمدة 12 مباراة

وتعرض كهربا في 2021، للإيقاف لمدة 12 مباراة ، بالاضافة إلي تغريمه مليون جنيه، وذلك بسبب الهتافات غير اللائقة التي وجهه رفقة جماهير الأهلي ضد نادي الزمالك، والتي أثارت لغطا واسعا في ذالك الوقت.

غرامة مليون جنيه وترحيل من الإمارات

ومن أبرز أزمات كهربا داخل النادي الأهلي، هي تعرضه في 21 أكتوبر الماضي، لغرامة مالية قدرها مليون جنيه، وذلك بعدما قرر محمد ومضان المدير الرياضي للأهلي تغريم اللاعب وترحيله إلي القاهرة وذلك أثناء مشاركته رفقة الأهلي في بطولة السوبر المصرى بالإمارات، وذلك بسبب ما بدر من اللاعب عقب مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري واعتراضه على الجهاز الفني.

الدخول في أزمة مع جماهير الأهلي

وآخر أزمات كهربا مع الأهلي هي الدخول في صدام مع جماهير القلعة الحمراء وذاك عقب نهاية مباراة الفريق امام شباب بلوزداد، بعدما ظهر مقطع فيديو للاعب يطالب خلاله زملاءه في الفريق بالتوجه لغرفة خلع الملابس دون التوجه لتحية الجمهور.

ماذا قدم كهربا خلال مشواره مع الأهلي

وخلال مشوار كهربا مع الأهلي، شارك اللاعب في 142 مباراة بجميع المسابقات، تمكن خلالها من تقديم 70 مساهمة تهديفية، بواقع تسجيل 48 هدفا، وصناعة 22 هدفا.

بطولات كهربا مع الأهلي

ونجح كهربا في حصد 15 بطولة مع الأهلي، برصيد ثلاثة ألقاب الدوري المصري الممتاز، و3 ألقاب بطولة كأس مصر، و3 ألقاب كأس السوبر المصري، ولقب وحيد كأس السوبر الإفريقي، وأربع ألقاب بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولقب بطولة كأس القارات الثلاثة.

إنجازات كهربا الفردية خلال تواجده في الأهلي

وخلال لعب كهربا مع الأهلي نجح في حصد لقب هداف بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2022/ 2023 بعدما نجح في تسجيل 6 أهداف، وحقق لقب هداف بطولة الدوري الإفريقي موسم 2023/ 2024 بعدما سجل هدفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.