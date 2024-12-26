تطورات ملف الصفقات في الأهلي قبل الانتقالات الشتوية.. هؤلاء اللاعبون على رادار النادي الأحمر.. وتدعيم الهجوم بالتعاقد مع هذا الثنائي

يستعد النادي الأهلي للانتقالات الشتوية المقبلة، والتي من المقرر أن تبدأ في شهر يناير القادم بشكل مكثف، خاصة وأن الأهلي يسعى لإبرام أكثر من صفقة لتدعيم صفوفه قبل المباريات المهمة للفريق في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وبطولة الدوري الممتاز وكذلك للتحضير لبطولة كأس العالم للأندية والتي من المقرر أن تقام في شهر يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.

الأهلي وضع العديد من اللاعبين نصب عينيه للتعاقد معهم خلال الفترة المقبلة في أكثر من مركز.

تدعيم الدفاع واستعارة عبد المنعم

من الأسماء التي وضعها الأهلي ضمن أولوياته لتدعيم خط الدفاع هو استعادة خدمات محمد عبد المنعم لاعب الفريق السابق والذي انتقل لفريق نيس الفرنسي.

ويسعى الأهلي لضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة ستة شهور من الفريق الفرنسي، وعقد مسئولو الأهلي جلسة مع اللاعب الذي أبدى موافقته على العودة للأهلي في انتقالات يناير المقبلة والمشاركة مع الفريق في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والدوري الممتاز وكذلك بطولة كأس العالم للأندية.

وأكد الأهلي للاعب أنهم سيقومون بإنهاء الأمر مع نادي نيس على أن يقوم النادي الفرنسي في حالة ترك منعم للأهلي بخصم جزء من مستحقات الأهلي لديهم نظير ضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة ستة شهور.

تدعيم خط الوسط والاتفاق مع حمدي فتحي

أنهى النادي التعاقد مع فريق الوكرة القطري لضم حمدي فتحي نهاية الموسم، استعدادا للمشاركة مع القلعة الحمراء في بطولة كأس العالم للأندية فقط ومن ثم العودة للفريق القطري مرة أخرى.

وكانت بعض الأنباء قد ترددت عن عودة اللاعب للأهلي في يناير وهو ما نفاه اللاعب أثناء مرانه في ملاعب الأهلي في مدينة نصر الأيام الماضية، حيث أكد للثنائي عماد النحاس وأسامة حسني أنه لن يتواجد مع الأهلي في يناير بل سينضم لصفوف الفريق بعد نهاية الموسم للمشاركة في مونديال الأندية فقط.

تدعيم الهجود والتعاقد مع الثنائي بغداد بونجاح وأسامة إدريسي

يعكف الأهلي خلال الايام الماضية لتدعيم صفوفه بمهاجم وجناح لتلبية مطالب السويسري مارسيل كولر، وبالفعل دخل الأهلي في مفاوضات مع الجزائري بغداد بونجاح والمغربي أسامة إدريسي.

وشهدت الأيام الماضية تواجد بغداد بونجاح في القاهرة، وعقد جلسة مع مسئولي الأهلي، تمهيدا لضمه في انتقالات يناير المقبل.

وعلمت فيتو أن الأهلي اقترب من التعاقد مع اللاعب بعد موافقته على الانضمام للأهلي ويتبقى فقط إقناع نادي الشمال القطري بترك اللاعب للقلعة الحمراء إعارة ستة شهور تنتهي بعد بطولة كأس العالم للأندية.

فيما دخل الأهلي في مفاوضات قوية مع أسامة إدريسي لاعب باتشوكا والذي تألق في بطولة الإنتركونتننتال، وعلمت فيتو أن اللاعب يرحب بشدة بالانضمام للأهلي ويتبقى إقناع ناديه بتركه للأهلي والاتفاق معهم على المقابل المادي.

صفقة الموسم في القلعة الحمراء

الأهلي دخل في مفاوضات قوية مع محمود حسن تريزيجيه لضمه في نهاية الموسم على سبيل الإعارة للمشاركة مع الفريق في مونديال الأندية وهو ما نجح الأهلي فيه بالفعل، ووافق اللاعب وناديه على المشاركة مع القلعة الحمراء في البطولة.

وعلمت فيتو أن الأهلي يسعى لشراء عقد تريزيجيه من نادي طرابزون التركي لينتقل اللاعب للنادي الأهلي انتقال نهائي من بداية الموسم المقبل تلبية لرغبة مارسيا كولر.

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