الدوري المصري، البنك الأهلي يتقدم على سيراميكا بهدف في الشوط الأول

الدوري المصري، تقدم فريق البنك الأهلي، علي سيراميكا كليوباترا، بهدف دون رد بالشوط الأول وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحرز هدف البنك الأهلي أسامة فيصل في الدقيقة 42

وسجل سيراميكا هدفًا عن طريق أحمد بلحاج في الدقيقة 19، لكنه ألغي بداعي التسلل

تشكيل البنك الأهلي أمام سيراميكا

وأعلن طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا

وجاء تشكيل البنك على النحو التالي:

حراسة المرمى.. أحمد صبحى

خط الدفاع.. سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، هشام صلاح، إسحاق يعقوبو

خط الوسط.. سيرجى أكا، أحمد النادرى، محمد إبراهيم، جريندو

خط الهجوم.. أسامة فيصل، ياو أنور



وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي:

عبد العزيز البلعوطى، محمد عبد الغنى، محمد فتحى، خالد عبد الشافي، سيد نيمار، مصطفى عبد الرحيم، أمير مدحت، احمد مدبولى، محمد هلال.

ترتيب سيراميكا والبنك الأهلي

ويحتل البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى المركز الخامس عشر في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 5 نقاط من الفوز على مودرن سبورت والتعادل مع فاركو والأهلي والهزيمة أمام الزمالك وبيراميدز.

فيما يحتل سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي المركز السابع برصيد 8 نقاط، من انتصارين على الإسماعيلي ومودرن سبورت، والتعادل مع حرس الحدود والزمالك، والهزيمة أمام الأهلي، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 11 والتساوي مع الزمالك وبيراميدز.

يدير المباراة محمد الغازي، ويساعده طارق مصطفى وعلاء عبد الباسط، ومعهم محمود رشدي حكما رابعا، وهشام القاضي حكم فيديو، ومحمود أبو الرجال مساعد حكم فيديو.

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