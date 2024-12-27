بابا نويل يستقبل زوار المهرجان المصري للزيتون (فيديو وصور)

استقبل شاب يرتدي زي "بابا نويل" زوار المهرجان المصري للزيتون في نسخته الثالثة.

الشاب الذي لفت الأنظار بتفاصيل زيه الأحمر والقبعة الشهيرة، كان يتجول بين الأجنحة ويستقبل الزوار بابتسامة ودودة والتقطوا الصور التذكارية مع الأطفال والكبار، بعد توزيع الهدايا عليهم ومداعبتهم وإدخال الفرح والسرور على قلوبهم، مما أضفى طابعًا احتفاليًا على أجواء المهرجان.

أجواء احتفالية تتماشى مع نهاية العام

اختيار زي بابا نويل جاء متزامنًا مع اقتراب موسم الأعياد، حيث حرص منظمو المهرجان على تعزيز الأجواء الاحتفالية لجذب الزوار، خصوصًا العائلات والأطفال.

الشاب كان يوزع التحيات والهدايا الرمزية، مثل قطع الحلوى والزيتون المغلف، على الزوار، ما زاد من تفاعلهم وأدخل البهجة إلى قلوبهم.

الزوار يتفاعلون مع الفكرة

وتفاعل الزوار مع الشاب الذي جسد شخصية بابا نويل كان لافتًا، حيث أقبل الكثيرون على التقاط الصور التذكارية معه، خاصة الأطفال الذين وجدوا في "بابا نويل" شخصية محببة قريبة من خيالهم. كما عبر الكبار عن إعجابهم بالفكرة، معتبرينها إضافة جديدة تميز المهرجان هذا العام.

رسائل ودلالات إيجابية

وبجانب نشر البهجة، عكس ظهور الشاب بزي بابا نويل رسالة إيجابية عن روح التسامح والانفتاح التي يتمتع بها المهرجان، الذي يجمع بين التراث المصري وابتكارات جديدة تضفي طابعًا عالميًا.



المنظمون أكدوا أن هذه اللفتة تهدف إلى جذب المزيد من الزوار، خاصة في موسم يشهد تجمع العائلات للاحتفال، مما يجعل المهرجان وجهة مثالية للتسوق والترفيه.

مبادرة تدعم الجانب الإنساني

إلى جانب الترفيه، حرص الشاب صاحب زي بابا نويل على التفاعل مع الزوار من جميع الأعمار، موجهًا كلمات ترحيبية وداعمًا للعارضين من خلال دعوة الحاضرين لزيارة الأجنحة المختلفة والاستمتاع بما يقدمه المهرجان من منتجات مميزة وقال أدعوا كل المواطنين للاحتفال ببداية العام الجديد والدعاء لمصر بأن تنعم بمزيد من التقدم والخير والأمن والأمان.

وبهذا المشهد الاحتفالي، استطاع مهرجان الزيتون المصري أن يجمع بين الأصالة والإبداع، مقدمًا تجربة مميزة لا تُنسى للزوار، الذين استمتعوا بالأجواء المليئة بالدفء والتنوع تخللت الاحتفالية توزيع بابا نويل الهدايا والبالونات الملونة على الأطفال والمواطنين بداخل مهرجان الزيتون المصري، والتقاط الصور التذكارية والسيلفي وسط حالة من السعادة والبهجة سيطرت على الجميع.

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