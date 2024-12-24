محلات الغربية تستعد للاحتفال برأس السنة، أشجار الكريسماس ومجسمات بابا نويل تزين الشوارع (صور)

تستعد محلات محافظة الغربية لاستقبال احتفالات رأس السنة الميلادية 2024، حيث بدأت المحال التجارية في تزيين واجهاتها بالزينة الخاصة بالمناسبة، لتضفي أجواء من البهجة والفرح على شوارع المحافظة.

وشملت الاستعدادات بـ محافظة الغربية تركيب أشجار كريسماس ضخمة وزخرفتها بالأضواء المتلألئة، إضافة إلى تماثيل "بابا نويل" التي تم وضعها في الميادين الرئيسية لتكون نقطة جذب للمواطنين والزوار وتحرص المحلات التجارية على تقديم عروض وخصومات بمناسبة العام الجديد، حيث تم تزيين الواجهات الزجاجية بالزينة الملونة التي تلتقط الأنظار وتدعو المتسوقين للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية.

نشر السعادة بين الزبائن

وقال رامي حلمي من أصحاب المحلات بمدينة المحلة الكبرى: إنهم يسعون لتوفير بيئة احتفالية تساهم في نشر السعادة بين الزبائن، بالإضافة إلى جذب المزيد من المتسوقين خلال موسم رأس السنة وتوفير مستلزمات الاحتفال بأسعار مناسبة.

تستمر الزينة الاحتفالية في شوارع الغربية

وأضاف رامي: تستمر الزينة الاحتفالية في شوارع الغربية طوال فترة احتفالات رأس السنة، مما يضيف سحرًا خاصًا للمدينة ويجعلها وجهة مثالية للزيارة والتسوق في هذا الموسم.

تبدأ من 100 جنيه، أسعار شجر الكريسماس بشبرا مصر

يتزايد الاهتمام بشراء شجر الكريسماس والديكورات المعلقة عليه، مع اقتراب موسم الأعياد.

وفي هذا التقرير، نستعرض أسعار شجر الكريسماس والديكورات المختلفة المتاحة في الأسواق المصرية، بالإضافة إلى سبب الاحتفال بالكريسماس.

تحتفل الطوائف المسيحية بعدة أعياد مهمة في نهاية العام. من أبرز هذه الأعياد:

عيد الميلاد (الكريسماس): يُحتفل به في 25 ديسمبر من كل عام، وهو ذكرى ميلاد السيد المسيح. يُعتبر هذا العيد من أهم الأعياد المسيحية، حيث تتزين المنازل والشوارع بالأضواء والزينة، وتُقام الصلوات والاحتفالات الدينية. كما يُعد فرصة لتبادل الهدايا والتعبير عن المحبة والتقدير بين الأهل والأصدقاء. عيد رأس السنة الميلادية: يُحتفل به في ليلة 31 ديسمبر، حيث يُعتبر بداية العام الجديد. هذا العيد ليس دينيًا بحتًا، بل هو احتفال عالمي بانتهاء عام وبدء عام جديد. تُقام الاحتفالات والمهرجانات في مختلف أنحاء العالم، وتُطلق الألعاب النارية في منتصف الليل.

أسعار شجر الكريسماس

تبدأ أسعار شجر الكريسماس من 100 جنيه لحجم المتر، بينما يبلغ سعر الشجرة بطول 150 سم حوالي 350 جنيها. أما الشجرة بطول 180 سم فتصل إلى 600 جنيه، والشجرة بطول مترين تُباع بسعر 950 جنيها. هناك أيضًا شجرة ليزر بحجم 2 متر و80 سم تُباع بسعر 1200 جنيه.

أسعار ديكور تزيين الأشجار

أما الديكورات المعلقة على الشجر، فتبدأ أسعارها من 25 جنيها للجرس الصغير، وتتوفر الكرات اللامعة بألوان مختلفة بسعر 100 جنيه لمجموعة من 24 قطعة بحجم وسط، و75 جنيها للحجم الصغير.

كما تتوفر مجموعة من 24 كرة بسلك إضاءة بسعر 175 جنيها، ومجموعة من 12 كرة بسعر 85 جنيها.

تتضمن الديكورات الأخرى قطع بابا نويل صغيرة بسعر 25 جنيها للقطعتين، ونظارات أطفال بسعر 25 جنيها.

كما تتوفر 6 كرات ملونة بسعر 45 جنيها، و6 كرات بيضاء لامعة بسعر 25 جنيها، و12 كرة صغيرة ملونة بسعر 35 جنيها.

بالإضافة إلى ذلك، تتوفر 6 نجوم بيضاء بسعر 35 جنيها، وتوكة وعصا للبنات بألوان مختلفة بسعر 85 جنيه، وأساور على شكل دمية بسعر 25 جنيها.

كما تتوفر 6 كرات لامعة جليتر بسعر 65 جنيها، وأكواب متوسطة الحجم مطبوعة بأشكال الكريسماس بسعر 75 جنيه، وأجراس بسعر 35 جنيها، و6 عصايات صغيرة بسعر 65 جنيها، وعصا على شكل نجمة بسعر 6 جنيهات.

وأخيرًا، تتوفر دمى بابا نويل صغيرة تعمل بالحجارة وتغني وترقص بسعر 350 جنيها، وأخرى تغني وتتسلق الحبل بسعر 285 جنيها.

أما عن سبب الاحتفال بالكريسماس، فهو يعود إلى ذكرى ميلاد السيد المسيح، الذي يُعتبر رمزًا للسلام والمحبة.

يُحتفل بالكريسماس في 25 ديسمبر من كل عام، ويُعد من أهم الأعياد المسيحية. تتزين المنازل والشوارع بالأضواء والزينة، وتُقام الصلوات والاحتفالات الدينية.

كما يُعتبر الكريسماس فرصة لتبادل الهدايا والتعبير عن المحبة والتقدير بين الأهل والأصدقاء.

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