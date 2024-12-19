موسكو تستعد لافتتاح مقر إقامة بابا نويل الروسي

سيتم السبت 21 ديسمبر الجاري افتتاح مقر إقامة بابا نويل ( ديد موروز) الروسي في حديقة "شمس موسكو" بالقرب من عجلة فيريس.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قالت:" ستفتتح في حديقة "شمس موسكو" غرفة استقبال بابا نويل، وهذا هو المكان الذي تتحقق فيه الأحلام وهناك منزل عيد الميلاد المريح مع شجرة مزينة وعرش سحري ومناطق تصوير مشرقة، وسيبدأ عمل مقر إقامة بابا نويل اعتبارا من 21 ديسمبر 2024 وسيستمر حتى 8 يناير 2025".

افتتاح مقر إقامة بابا نويل

وسيتمكن الأطفال والكبار من التواصل مع ساحر الشتاء والتقاط صور فوتوغرافية لا تنسى والحصول على هدايا.

ويشار إلى أن متاهة "ندفة الثلج" ستكون متاحة للأطفال بالقرب من مقر بابا نويل، وستشهد منطقة "شمس موسكو" في 29 ديسمبر الجارية عشية قدوم العام الجديد إطلاق برنامج رأس السنة الاحتفالي "عجلة العجائب".

إطلاق برنامج رأس السنة الاحتفالي "عجلة العجائب"

وقالت تقارير إن الساحة المركزية للمجمع ستشهد في الفترة من الساعة 15.00 إلى الساعة 18.00 يوم 29 ديسمبر إقامة عرض علمي أطلق عليه "معجزة الفن" وورشة العمل "المسرح المنزلي"، وفي 30 ديسمبر من الساعة 15.00 إلى الساعة 18.00، سيتمكن سكان موسكو وضيوفها من الاطلاع على رسومات الشارع التي سيقدمها مسرح MOREAS، وسيغمر السحرة والمشاة على الركائز والمهرجون الضيوف في قصة خيالية لعيد رأس السنة، أما الصغار فسيشاركون في عرض علمي سحري سيقام في تلك المنطقة.

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