الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

الصحة: 500 ألف جنيه متوسط تكلفة عملية زراعة الكبد

وزير الصحة الدكتور
وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، فيتو
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قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن زراعة الأعضاء في مصر حتى هذه اللحظة تتم بين المتبرع المتوفى والمريض الحي.

 

زراعة الأعضاء 

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر"، إلى أن اللجنة العليا لـزراعة الأعضاء ناقشت قرارات مهمة تتعلق بحلحلة الأمور اللوجستية المرتبطة بزراعة الأعضاء.

 

تكلفة زراعة الكبد في مصر

وأكد، أن متوسط تكلفة عملية زراعة الكبد في مصر يتراوح ما بين 450 إلى 500 ألف جنيه وتتحملها الدولة في حال العلاج على نفقة الدولة أو من خلال التأمين الصحي.

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وترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، وذلك لمناقشة نتائج العام الجاري 2024 في ملف زراعة الأعضاء، وتقديم التوصيات اللازمة للنهوض بهذه المنظومة الحيوية في مصر، جاء ذلك بحضور الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي ومؤسس مركز مجدي يعقوب لأمراض القلب في أسوان، في مقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

ضبط وتنظيم منظومة زراعة الأعضاء في البلاد

في بداية الاجتماع، رحب الدكتور خالد عبد الغفار بأعضاء اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به اللجنة في ضبط وتنظيم منظومة زراعة الأعضاء في البلاد، مؤكدًا ضرورة وضع القواعد اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة في هذا المجال.

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