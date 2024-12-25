رئيس جامعة المنصورة يبحث مع سفارة الكويت بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك

استقبل الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، الدكتور خالد المحارب، رئيس المكتب الثقافي بسفارة دولة الكويت لدى بالقاهرة، اليوم الأربعاء، وذلك لتعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين، والاطلاع على أحوال الطلبة الكويتيين الدارسين بجامعة المنصورة.



رئيس جامعة المنصورة يستقبل رئيس المكتب الثقافي بسفارة الكويت

حضر اللقاء الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور أشرف شومه عميد كلية الطب، الدكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق، الدكتور محمود الجعيدي عميد كلية الآداب، الدكتور المعتصم بالله البحرواي المشرف العام على إدارة الوافدين، الدكتورة شيماء عبد الوهاب، الدكتور أحمد صلاح نواب المشرف العام.

وأكد رئيس جامعة المنصورة، خلال اللقاء، عمق العلاقات وروابط الأخوة والصداقة بين الشعبين المصرى والكويتى، مشيرًا إلى حرص جامعة المنصورة على تنمية العلاقات مع مختلف المؤسسات التعليمية في دولة الكويت.

استعراض إنجازات الجامعة، وشراكتها الدولية المتعددة

وصرح الدكتور شريف خاطر، بأنه تم خلال اللقاء استعراض إنجازات الجامعة، وشراكتها الدولية المتعددة في مختلف القطاعات، وكذلك حصولها على الاعتماد المؤسسى، كأول جامعة مصرية تعتمد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بمصر، وحصول 10 من كلياتها علي الاعتماد، كما أن لديها قطاع طبي يضم 13 مستشفى ومركز طبي متخصص، له سمعة ومكانة مرموقة محليا وعالميا، تم اعتماده من قبل المجلس العربى للاختصاصات الطبية التابع لمجلس وزراء الصحة العرب، للحصول على البورد العربي في مختلف التخصصات الإكلينيكية والطبية، وأيضًا احتلال الجامعة لمراكز متقدمة في مختلف التصنيفات العالمية.

تذليل كافة الصعوبات التي يواجهها الطلبة الكويتيون بالجامعة

من جانبه عبر الدكتور خالد المحارب خلال لقائه، عن تشرفه بزيارة جامعة المنصورة العريقة لأول مرة، شاكرًا التعاون التميز والإجراءات المتخذة من قبل إدارة جامعة المنصورة، لتذليل كافة الصعوبات التي يواجهها الطلبة الكويتيين بالجامعة.

التوجه للتعليم بجامعة المنصورة من أهم أولويات استراتيجية دولة الكويت



وأضاف أن استراتيجية دولة الكويت كان من أهم أولوياتها هو التوجه بابتعاث الطلاب الكويتيين للدراسة في الجامعات العربية المرموقة، والتي تأتي جامعة المنصورة على رأس تلك الجامعات، نظرًا لتميزها وتفردها في العديد من المجالات والبرامج التعليمية الدولية على مستوى الشرق الأوسط.

متابعة موضوعات تخص الطلاب الوافدين من دولة الكويت

وتناول اللقاء متابعة موضوعات تخص الطلاب الوافدين من دولة الكويت في مختلف كليات الجامعة، في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.ثم عرض فيلم توثيقي عن جامعة المنصورة يعرض لكافة القطاعات والكليات والخدمات المقدمة.

تبادل درع جامعة المنصورة ودرع المكتب الثقافي لسفارة الكويت

وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان إهداء درع جامعة المنصورة ودرع المكتب الثقافي لسفارة الكويت بالقاهرة.

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