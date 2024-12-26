وزير التعليم العالي يفتتح اليوم أول مبنى لزراعة الكبد بجامعة المنصورة

تستعد جامعة المنصورة ، اليوم الخميس، لاستقبال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ليشهد مراسم افتتاح مبنى مركز زراعة الكبد هو مشروع قومي رئاسي تم تنفيذه بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالشراكة الاستراتيجية مع البنك المركزي المصري كأكبر مركز متخصص من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، بتكلفة إجمالية قاربت مليار جنيه مصري.

اليوم افتتاح مبنى مركز زراعة الكبد جامعة المنصورة

وقال الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة: إن مبنى زراعة الكبد يعتبر هذا المركز تتويجًا لجهود فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة على مدار ما يزيد عن 20 عامًا من الخبرة في مجال زراعة الكبد حيث تم زراعة ما يقرب من 1150 حالة.

2007 تم زراعة ما يقرب من 40 حالة كبد بجامعة المنصورة

وبدأ برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة في المرحلة الأولى (مرحلة توطين التكنولوجيا واكتساب المهارات) عام 2004 بتعاون بين جامعة المنصورة وعدد من الجهات الخارجية والداخلية والتي استمرت حتى نهاية عام 2007 حيث تم زراعة ما يقرب من 40 حالة.

2008 بدء المرحلة الثانية (مرحلة بناء الهوية) لفريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة

وفي عام 2008 بدأت المرحلة الثانية (مرحلة بناء الهوية) حيث يعمل فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة بجميع التخصصات الرئيسية والمساعدة منفردًا حيث تم زراعة ما يزيد عن 1150 حالة.

في عام 2017 وصل الزراعة إلى 500 حالة وفي عام 2023 وصل إلى 1000 حالة

ونظرًا لحرص الجامعة على استمرارية المشروع وتقديم خدمات متميزة على المستوى المحلي والدولي كانت الأرقام والإحصائيات المنشورة في الدوريات العالمية تشير الي تفرد هذا العمل حيث وصل العدد في عام 2017 إلى 500 حالة، وفي عام 2023 وصل إلى 1000 حالة، وحاليًّا وصل العدد إلى ما يزيد عن 1150 حالة زراعة الكبد منهم 110 حالة لمواطنين من الدول العربية وبعض الدول الأفريقية وكذلك 50 حالة لأطفال.

2016 ثقة من المجتمع المدني في فريق العمل بجامعة المنصورة تبرع بـ 20 مليون

وفي عام 2016 وثقة من المجتمع المدني في فريق العمل بجامعة المنصورة تبرع الحاج عادل عرفه بإنشاء الهيكل الخرساني للمشروع بقيمة قاربت الـ 20 مليون جنيه.

ومنذ أن تبنى الرئيس عبد الفتاح السيسي، فكرة المشروع في عام 2021 بدعم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومتابعة إدارات جامعة المنصورة المتعاقبة والعمل يسير بشكل متميز في تنفيذ تعليمات الرئيس في الانتهاء من المشروع.

الدعم الكامل من الدولة لمبنى زراعة الكبد

وهو ما يظهر في تقديم كل أجهزة الدولة الدعم الكامل للمشروع، حيث قدم البنك المركزي الدعم الكامل بقيمة تمويل التجهيزات الطبية من هيئة الشراء الموحد والفرش الطبي والفرش غير الطبي وتجهيزات تكنولوجيا المعلومات من خلال شركات جهاز المخابرات العامة.

تميز جامعة المنصورة في انشاء المراكز الطبية المتخصصة

كما قامت وزراعة التخطيط بتقديم التمويل اللازم للأعمال الاعتيادية وأعمال الكهروميكانيكس، حيث تم الانتهاء من المشروع علي أكمل صورة استمرارً لتميز جامعة المنصورة في انشاء المراكز الطبية المتخصصة.

اهداف تنفيذ مبنى زراعة الكبد

• أهداف تنفيذ المشروع:

القضاء على قوائم الانتظار لمرضى الفشل والتليف الكبدي وأورام الكبد الأولية من المرضي المصريين بكافة المحافظات المصرية، وإجراء عدد 5 عمليات أسبوعيًا بدلًا من عمليتين أسبوعيًا في الوضع الحالي. ويعتبر هذا العدد غير مسبوق في أي مركز من مراكز زراعة الكبد عالميًا من متبرعين إحياء أقارب. وكذلك متابعة المرضى قبل وبعد إجراء العملية لتفادي حدوث مضاعفات للمرضى.

استيعاب عدد اكبر من المرضى من الدول العربية الشقيقة.

تدريب الكوادر الطبية على زراعة الكبد فى مصر والدول العربية الأفريقية.



• مصادر التمويل:

بنك الاستثمار - وزارة الاستثمار: بخصوص الأعمال الهندسية والتشطيبات.

البنك المركزي المصري: بخصوص التجهيزات الطبية والغير طبية وأجهزة تكنولوجيا المعلومات.

• المساحة: 650 متر مربع.

• مكونات المبنى:

• الأدوار: يتكون من دور ارضى وميزانين وعدد 9 طوابق وغرف خدمات.



يحتوي المبنى على 3 حجرات للعمليات، و14 سرير للعناية، و5 سرير للإفاقة، وعدد 56 سرير لإقامة المرضى، بطاقة إجمالية 75 سرير.

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