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رئيس جامعة المنصورة يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليتي التربية والحقوق (صور)

الامتحانات بجامعة
الامتحانات بجامعة المنصورة، فيتو

تفقد  الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2024-2025 بكليتي التربية وحقوق للمنصورة ، في إطار متابعة انتظام سير أعمال الامتحانات بالجامعة وفقًا للخريطة الزمنية المُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، والجداول المُعلنة بالكليات وسط إجراءات تنظيمية وإدارية لضمان حسن سير أعمال الامتحانات.

 

ورافق خاطر  خلال تفقد امتحانات كلية التربية،  الدكتور على عبد ربه عميد الكلية،  الدكتور محمد سويلم نائب رئيس الجامعة الأسبق،  الدكتور  عبد الله أبو شبانة - وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  الدكتور رفقى سليمان - وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث. 


كما رافق رئيس جامعة المنصورة  خلال تفقد امتحانات كلية الحقوق الدكتور وليد الشناوي عميد الكلية والدكتور تامر صالح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

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توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات

وأكد الدكتور شريف خاطر خلال الجولة، على حرص جامعة المنصورة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات بمختلف الكليات متمنيًا لأبنائه الطلاب عامًا دراسيًا موفقًا والتوفيق والسداد.

واستطلع رئيس الجامعة خلال الجولة، آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومدى صعوبتها وسؤالهم عن أي مشكلات أثناء عقد الامتحانات.

كما شدد «خاطر» خلال جولته على الالتزام بالإجراءات التنظيمية لأعمال الامتحانات، واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات ومواجهة أي إهمال أو تقصير أو أعمال من شأنها الإخلال بعملية الامتحانات، بكل شدة وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

أعمال التصحيح تتم بالتوازي مع العملية الامتحانية

وقد أشاد الدكتور شريف خاطر بحسن سير العملية الامتحانية وتوافر الجو الملائم للطلاب لتأدية الإمتحانات، مع تواجد جميع  مديرى البرامج ورؤساء الكنترولات والملاحظين داخل اللجان، مشيرًا إلى أن أعمال التصحيح تتم بالتوازي مع العملية الامتحانية لسرعة إعلان النتائج.

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