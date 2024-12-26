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بعد معركتها مع السرطان.. كيت ميدلتون تتألق بعودتها إلى الأضواء

كيت ميدلتون، فيتو
كيت ميدلتون، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن أميرة ويلز، كيت ميدلتون، ظهرت بإطلالة أنيقة خلال حضورها عيد الميلاد التقليدي للعائلة المالكة في ساندرينجهام، بعد عام صعب شهد معركتها مع السرطان وعلاجها الكيميائي.  

إطلالة مميزة للأميرة كيت ميدلتون

ورافقت كيت زوجها الأمير ويليام وأطفالها الثلاثة، جورج وشارلوت ولويس، إلى الكنيسة، حيث قاد الملك تشارلز والملكة كاميلا الموكب.

وتميز ظهور كيت بمشاعر الفخر والفرح التي رصدتها خبيرة لغة الجسد جودي جيمس، التي أشارت إلى سرعة خطواتها وحيويتها في أثناء تفاعلها مع الحضور. 

ووصفت جودي العائلة بأنها تعمل كفريق ملكي متناغم، ولاحظت تغيرات إيجابية في شخصية الأمير جورج الذي أصبح أكثر اعتمادًا على نفسه في المناسبات العامة.  

تعافي كيت ميدلتون من السرطان 

وتأتي هذه المناسبة بعد إعلان كيت تعافيها من العلاج الكيميائي واستعدادها للعودة تدريجيًّا إلى مهامها الملكية، وعبّرت عن تصميمها على البقاء "خالية من السرطان" والمشاركة في فعاليات عامة مستقبلًا.  

حظيت كيت باستقبال حافل من الجماهير، حيث قدموا لها الزهور والهدايا، وأعربت كارين ماكلين، إحدى الحاضرات، عن تأثرها بلقاء كيت وتحدثت معها حول تجربتهما المشتركة مع المرض.

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كيت ميدلتون الملك تشارلز السرطان عيد الميلاد

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