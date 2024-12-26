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حوادث

رئيس أكاديمية الشرطة: 18 ألفا و243 طالبا وصلوا إلى كشف الهيئة

اللواء هاني أبو المكارم
اللواء هاني أبو المكارم

أعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء هاني أبو المكارم، قبول دفعة جديدة في كلية الشرطة للعام الدراسي 2025 من 49 ألفا و846 طالبا تقدموا للالتحاق بكلية الشرطة لعام 2025.

وقال مساعد وزير الداخلية عن نجاح 18 ألفا و243 طالبا وصلوا إلى كشف الهيئة بعد اجتياز الاختبارات 
وتقدم من بينهم 25 ألفا طالب من الحاصلين علي الثانوية العامة.

كما تقدم 13 ألفا و971 طالبا من الحاصلين على المؤهلات الجامعية وكليات الحقوق.

المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة المقبولين في كلية الشرطة

بدأت، منذ قليل، فعاليات المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة المقبولين في كلية الشرطة 2025.

وخلال وقائع المؤتمر الصحفي المنعقد بالقاهرة الجديد يعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء هاني أبو المكارم عن عدد المقبولين ومعايير اختيارهم.

يعقد المؤتمر بمقر الأكاديمية بحضور اللواء هانى أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وذلك بعد اعتماد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، نتيجة الطلاب المقبولين للالتحاق بكلية الشرطة 2025 والضباط المتخصيين.

وحرص وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على ترأس لجنة كشف الهيئة بنفسه، وتابع الوزير أعمال اللجنة والمعايير المتبعة في اختيار الطلاب وأسلوب تطبيق تلك المعايير بما يحقق انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بكلية الشرطة.

وكان في وقت سابق قد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على زيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة، لحضور اختبار کشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد 2025.

وناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من الطلبة المتقدمين حول بعض القضايا على المستويين الداخلي والخارجي، وحول تطلعاتهم المستقبلية للانضمام لجهاز الأمن وللمشاركة في صون أمن البلاد، خاصة في ظل ما طرأ على مجال العمل الأمني من تطورات خلال الآونة الأخيرة ارتباطا بالأحداث العالمية والإقليمية

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