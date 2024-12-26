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رياضة

كأس مصر، المقاولون يتأهل لدور الـ32 بعد تخطي الإنتاج بركلات الترجيح

المقاولون العرب
المقاولون العرب

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة محمد مكي المدير الفني إلي دور الـ 32 لبطولة كأس مصر وذلك بعد الفوز علي الإنتاج الحربي بركلات الترجيح 6-5 في اللقاء الذي جمع بينهم اليوم في الدور الـ64 من البطولة ذاتها.

وانتهت احداث المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ليتجه الفريقان لضربات الترجيح التي تبتسم لذئاب الجبل ويتخطي المقاولون الدور التمهيدي الرابع والاخير لبطولة كأس مصر.

وأحرز جواكيم أوجيرا هدف المقاولون في الشوط الثاني في المباراة التي انتهت شوطها الأول بالتعادل السلبي باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخصر.

قرعة الدور التمهيدي من بطولة كأس مصر

وجاءت قرعة الدور التمهيدي من بطولة كأس مصر على النحو التالي:

الترسانة × العبور  ( ملعب الترسانة ) 

الاتصالات × الشمس ( ملعب السلام ) 

القناة × المرج ( ملعب القناة القديم ) 

الداخلية × تيم اف سي ( ملعب جسر السويس) 

المقاولون العرب × الإنتاج الحربي (ملعب عثمان أحمد عثمان ) 

منتخب السويس × رع (ملعب السويس ) 

وادي دجلة × السكة الحديد ( ملعب السلام ) 

المنصورة × دلفي ( ملعب نبروة )

سبورتنج × الحمام   ( ستاد جامعة الاسكندرية ) 

بروكسي × الأوليمبي  ( ملعب بروكسي ) 

طنطا × راية ( استاد نادي طنطا ) 

أبوقير للأسمدة × بلدية المحلة  ( ملعب ابوقير للاسمدة ) 

ديروط × الواسطي  ( الملعب الفرعي بالدفاع الجوي ) 

لافيينا × النصر للتعدين  (ملعب الأسيوطي)

 

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كأس مصر المقاولون العرب محمد مكي الإنتاج الحربي الترسانة

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