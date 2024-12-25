اتحاد الكرة يستدعي خماسي المقاولون العرب لمنتخب مصر للناشئين 2009

منتخب الناشئين، تلقى نادي المقاولون العرب خطابًا رسميًّا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بضم الخماسي مازن وائل، وياسين تامر، وزياد رامي، ومحمد حسام العشماوي، ومحمود محفوظ للمعسكر المفتوح لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2009.

ورحب يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب بانضمام الخماسي إلى المنتخب خلال الفترة من الخميس 26 إلى الاثنين 30 ديسمبر 2024.

وعلى صعيد آخر واصل فريق المقاولون العرب مواليد 2007 تألقه في بطولة دوري الجمهورية، محققًا فوزًا مثيرًا على فريق إنبي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب إنبي.

سجل اللاعب يوسف علي هدفي المقاولون، ليعزز رصيده إلى 31 نقطة، محافظًا على صدارة الدوري.

ويعتبر هذا الانتصار هو التاسع على التوالي للفريق، مما يعكس جهود الجهاز الفني والدعم الكبير المقدم من المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة،المشرف العام على الكرة، وقيادة يسري عبد الغني، رئيس القطاع ومحمد عبد العزيز زيزو المشرف الفني لفرق الشباب والناشئين ويعكس الأداء المتميز للاعبين.

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