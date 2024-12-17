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رياضة

اتحاد الكرة يجري قرعة الدور التمهيدي الرابع لمسابقة كأس مصر غدا

اتحاد الكرة المصري،
اتحاد الكرة المصري، فيتو

كأس مصر، أرسل اتحاد الكرة المصري خطابات رسمية إلى أندية القسمين الثاني والثالث يطالبها بإرسال مندوبين عنها، لحضور مراسم قرعة الدور التمهيدي الرابع من مسابقة كأس مصر للموسم الحالي 2024 - 2025.

موعد قرعة كأس مصر

وتجرى قرعة الدور التمهيدي الرابع من مسابقة كأس مصر في الثانية عشر ظهر غدا الأربعاء بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة.

ويبلغ عدد الأندية المشاركة في منافسات الدور التمهيدي الرابع من مسابقة كأس مصر 30 ناديا أبرزها المقاولون العرب والسكة الحديد والترسانة والأولمبي والداخلية وبلدية المحلة.

الأندية المشاركة في الدور التمهيدي الرابع بكأس مصر، فيتو
الأندية المشاركة في الدور التمهيدي الرابع بكأس مصر، فيتو

بيراميدز بطل آخر نسخة لكأس مصر

وتوج فريق بيراميدز بلقب كأس مصر في نسخة الموسم الماضي، ليصبح الفريق رقم 13 بين الأندية المصرية التي سبق لها التتويج بكأس مصر.

وحقق فريق بيراميدز لقب كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على نظيره زد بهدف دون رد  في المباراة التي جمعت بينهما يوم 30 أغسطس الماضي على ستاد برج العرب  في نهائي بطولة كأس مصر.

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