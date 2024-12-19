مواعيد مباريات التمهيدي الأخير لبطولة كأس مصر

أعلن اتحاد الكرة جدول مباريات الدور التمهيدي الرابع والاخير لبطولة كأس مصر موسم 2024-2025.

مواعيد مباريات التمهيدي الاخير لبطولة كأس مصر



وأجريت قرعة الدور التمهيدي من بطولة كأس مصر، بمقر اتحاد الكرة بحضور مندوبي الأندية، وشهدت القرعة إعلان انسحاب أندية أسوان وكهرباء الإسماعيلية من أندية دوري المحترفين، وذلك بعدما رفض مسؤولو الناديين تسديد قيمة اشتراكهما في كأس مصر لخزينة اتحاد الكرة قبل إجراء القرعة.



قرعة الدور التمهيدي من بطولة كأس مصر

وجاءت قرعة الدور التمهيدي من بطولة كأس مصر على النحو التالي:

الترسانة × العبور ( ملعب الترسانة )

الاتصالات × الشمس ( ملعب السلام )

القناة × المرج ( ملعب القناة القديم )

الداخلية × تيم اف سي ( ملعب جسر السويس)

المقاولون العرب × الإنتاج الحربي (ملعب عثمان أحمد عثمان )

منتخب السويس × رع (ملعب السويس )

وادي دجلة × السكة الحديد ( ملعب السلام )

المنصورة × دلفي ( ملعب نبروة )

سبورتنج × الحمام ( ستاد جامعة الاسكندرية )

بروكسي × الأوليمبي ( ملعب بروكسي )

طنطا × راية ( استاد نادي طنطا )

أبوقير للأسمدة × بلدية المحلة ( ملعب ابوقير للاسمدة )

ديروط × الواسطي ( الملعب الفرعي بالدفاع الجوي )

لافيينا × النصر للتعدين (ملعب الأسيوطي)

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