جامعة القناة تعلن حصاد خدمات القوافل بالمبادرات الرئاسية 2024 (صور)

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة حققت إنجازات بارزة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال عام 2024، حيث استهدفت 32672 مواطنًا و17418 حالة بيطرية من خلال مشاركتها الفعّالة في المبادرات الرئاسية "بداية" و"حياة كريمة".

دور الجامعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأوضح " مندور" أن هذه الجهود تأتي في إطار دور الجامعة الريادي في تحقيق أهداف رؤية التنمية المستدامة مصر 2030، مشيرًا إلى أن جامعة قناة السويس تُواصل تقديم خدماتها المجتمعية بما يُسهم في تحقيق التنمية الشاملة.

جانب من القوافل،فيتو

جانب من القوافل،فيتو

تنظيم حملات التوعية



وأفادت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأن الجامعة نظمت 182 حملة توعوية ضمن مبادرة "بداية"، استهدفت 13,748 مواطنًا، و4837 حالة بيطرية، بواقع 15 قافلة توعوية و167 ندوة لتعزيز الوعي المجتمعي.

جانب من القوافل،فيتو

جانب من القوافل، فيتو

المشاركة في مبادرة حياة كريمة

وفي إطار مبادرة "حياة كريمة"، تم تنظيم 25 قافلة استهدفت 18547 مواطنًا و12,581حالة بيطرية، مما يعكس التزام الجامعة بتحسين جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجًا.

تنظيم القوافل العلاجية والطبية

وأضافت أن جامعة القناة نظمت أيضًا قافلتين طبيتين لرعاية الفئات الأولى بالرعاية، استفاد منها 327 مواطنًا، إلى جانب 7 قوافل توعوية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وجريمة الإتجار بالبشر، استهدفت 200 مواطنًا، مشيرةً إلى أن هذه الجهود تعكس حرص الجامعة على تقديم خدمات شاملة تُلبي احتياجات مختلف الفئات.

جانب من القوافل،فيتو

جانب من القوافل،فيتو

وأشار الدكتور ناصر مندور إلى أن الجامعة تسعى دومًا لتعزيز تعاونها مع كافة الجهات لتحقيق التكامل في تقديم الخدمات المجتمعية، مؤكدًا أهمية المبادرات الرئاسية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا والمساهمة في بناء مجتمع متكامل ومستدام.

في ختام كلمتها، أعربت الدكتورة دينا أبو المعاطي عن شكرها للفرق التنفيذية القائمة على هذه الفعاليات، مؤكدةً أن الجامعة ستستمر في دعم هذه الجهود وتوسيع نطاقها خلال الأعوام القادمة لتلبية احتياجات أكبر عدد ممكن من المواطنين.

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