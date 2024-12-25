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مسئولو "الإسكان" يتفقدون سير العمل بمشروعات مدينة دمياط الجديدة

مسئولو الإسكان يتفقدون
مسئولو الإسكان يتفقدون سير العمل بمشروعات مدينة دمياط

أجرى المهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية والإنشاءات، والمهندس أحمد شوقى، معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، جولة تفقدية للمرور على بعض المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة دمياط الجديدة، يرافقه المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك فى إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية للمشروعات ومحاور التنمية بالمدن الجديدة.

وتابع مسئولو الإسكان في مستهل جولتهم، الوضع العام لمستوى النظافة والزراعة وأعمال التجميل والصيانة والتعامل مع الإشغالات والوقوف على مستوى الخدمات التى يقدمها جهاز المدينة للمواطنين بالأحياء السكنية.

وشملت الجولة، تفقد الحديقة المركزية بوسط المدينة والمقامة على مساحة ٥٥ فدانا، والتى تعد أحد أهم الأماكن الترفيهية بإقليم الدلتا لخدمة سكان مدينة دمياط الجديدة والمحافظات المجاورة.

كما تفقد مسئولو الإسكان، موقع المقلب العمومى لجمع المخلفات والمقام على مساحة ١٥ فدانا جنوب المنطقة الصناعية، حيث يعد التخلص من تلك المخلفات أحد أهم التحديات لخلق بيئة نظيفة والحفاظ على المظهر العام، كما تفقد مسئولو الإسكان منطقة الشاطىء والشاليهات بهدف التعرف على أعمال التطوير الجارى تنفيذها بالمنطقة بالمرحلة الثانية.

وأكد المهندس خالد سرور، حرص قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الوقوف على جميع معدلات التشغيل والتنمية بجميع المحاور وإزالة العقبات لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات، واستدامة التنمية بالمدن الجديدة لتقديم خدمات مميزة وتوفير جودة الحياة للمواطنين.

وأشار المهندس أشرف فتحى، إلى حرص جهاز المدينة على الالتزام التام بسرعة تنفيذ المشروعات بأعلى جودة وطبقًا للمواصفات والبرامج الزمنية مع زيادة معدلات العمل لجميع الشركات العاملة بقطاعات التنمية والنظافة والزراعة والصيانة لاستدامة التنمية بالمدينة، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي..

في سياق آخر، شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في حفل التكريم الخاص بحصاد القطاع العقاري المصري لعام ٢٠٢٤، وذلك بحضور عددٍ كبير من المطورين العقاريين، والمستثمرين بالقطاع العقاري، في إطار الرؤية التنموية الاستثنائية في مصر وقدرات التشغيل المستمرة والتنسيق الدائم مع القطاع الخاص للمحافظة على قوة وجاذبية القطاع.

كما تسلم المهندس شريف الشربيني، درعي تكريم خلال الحفل، وذلك تقديرًا لدوره الرائد في دعم القطاع العقاري، مثمنًا هذا التكريم ومقدمًا الشكر لمسئولي الحفل وكل من ساهم في تنظيمه.

وأعرب المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية ولقاء المطورين والمستثمرين العقاريين، مؤكدًا مواصلة الدعم بشكل كبير للنهوض بالمشروعات والاستثمارات بالقطاع العقاري، والعمل على التغلب على مختلف المعوقات واستيعاب أية تحديات موجودة، لدى جميع العاملين في قطاع التطوير العقاري، ومنوها إلى أنهم شركاء في مسيرة التنمية والنجاح، حيث يتم العمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بكل أنماط الاستثمار خلال الفترة المقبلة، لما تشكله من عوامل جذب بالمدن الجديدة.

وفي كلمته، خلال جلسة نقاشية على هامش الاحتفالية، أشار الوزير، إلى أنه تم العمل من خلال 6 آليات رئيسية فيما يخص التعامل على إتاحة الفرص الاستثمارية للمطورين العقاريين بالمدن الجديدة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأبرزها الآلية التي تضم المطورين الذين لديهم رصيد من المشروعات على الأراضي، حيث تم تقسيم هذه الآلية إلى 3 مستويات هي كبار المطورين ثم المتوسطين ثم صغار المطورين، وتمكن هذه الآلية هؤلاء المطورين من الحصول على قطع أراضٍ بأي نشاط، وتمكن المطورين المبتدئين من إتاحة أكثر من فرصة استثمارية من خلال منصة إلكترونية للاستثمار على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال وزير الإسكان: أتحنا آليات أخرى للفرص الاستثمارية، منها فتح باب الشراكة مع المطورين المصريين أو الأجانب لتعظيم الاستثمارات داخل الدولة المصرية، وآلية جديدة للشركات الأجنبية، والتحالفات من الشركات الأجنبية المصرية، وهذه الآلية هي التي يتم التعامل عليها فقط بالعملة الأجنبية، ولكن كل المستثمرين المصريين يتعاملون بالعملة المحلية في الحصول على أراضٍ بالمدن الجديدة أو الأراضي تحت ولاية الوزارة بمواقع أخرى، ولهم الحق في التعامل وإتاحة مختلف أنواع الأراضي.

وأكد الوزير، للمطورين، أن لدى الوزارة العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة والمناطق التي يتم العمل على تطويرها والمواقع التي آلت ولايتها لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمحافظات المختلفة.

وأوضح الوزير أنه لدى الوزارة رصيد كبير من الفرص الاستثمارية السياحية، من خلال هيئة التنمية السياحية ومنها بمحافظة البحر الأحمر، داعيًا المستثمرين العقاريين المعنيين بالأنشطة السياحية لمواصلة عقد اللقاءات مع مسئولي الوزارة بحيث يتم العرض التفصيلي لهذه الفرص، بجانب اتاحتها على موقع الوزارة والهيئة.

 

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