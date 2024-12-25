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محافظ دمياط يترأس اجتماع لجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي

محافظ دمياط.. ڤيتو
محافظ دمياط.. ڤيتو

يترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اجتماع لجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد ومديرى الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى عدد من المديريات.

 

محافظ دمياط يناقش ملف الإسكان الاقتصادى وموقف طرح الوحدات الخالية بها 

 

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بملف الإسكان الاقتصادى وموقف طرح الوحدات الخالية بها، حيث بحث "المحافظ" الإجراءات المتخذة بشأنها وفقًا للوائح والقوانين المُنظمة لتلك المنظومة.

 

محافظ دمياط يناقش ملف الإسكان الأولى بالرعاية

وعلى جانب آخر، ناقش المحافظ ملف الإسكان الأولى بالرعاية والموضوعات المطروحة بالجلسة، وموقف تسكين الفئات الأولى بالرعاية بالوحدات المتاحة،  وبحث أيضًا الإجراءات المتخذة بشأن وحدات الاسكان الصناعى وآليات وضع ضوابط وشروط للتسكين بالوحدات وتحديد المقابل، وكذلك موقف تقنين أوضاع الشاغلين الفعليين بعدد من أوجه التصرف، واتخاذ الإجراءات القانونية بحالات محددة.

محافظ دمياط يناقش ملف الإسكان الاقتصادى وملف الإسكان الأولى بالرعاية
محافظ دمياط يناقش ملف الإسكان الاقتصادى وملف الإسكان الأولى بالرعاية

 

هذا وقد بحث " الدكتور أيمن الشهابى " الخطة المستقبلية لمشروعات الصندوق، بما يدعم رؤية المحافظة بهذا الملف، وأكد على دراسة الموضوعات بالتنسيق مع الشئون القانونية والجهات المعنية لوضع حلول مناسبة لتلك الموضوعات.

 

 

 

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