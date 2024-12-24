وزير الإسكان يلتقي رئيس مجلس أمناء دمياط الجديدة لمناقشة سبل تنمية المدينة

التقى اليوم المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، والمهندس أشرف فتحى رئيس الجهاز، لبحث سبل تعظيم دور مجلس أمناء المدينة فى أعمال تنمية وتطوير مدينة دمياط الجديدة.

وجاء ذلك خلال لقاء وزير الإسكان برؤساء جمعيات المستثمرين بعدد من المدن الجديدة.

بحث مشكلة الأدخنة الناتجة عن مكامير الفحم المتواجدة خارج نطاق المدينة

أوضح رئيس مجلس الأمناء، أنه تم خلال اللقاء إستعراض مشكلة الأدخنة الناتجة عن مكامير الفحم المتواجدة خارج نطاق المدينة، التى تؤرق سكان المدينة، من جانبه وعد وزير الإسكان بالتدخل العاجل والتواصل مع وزير شئون البيئة، لسرعة حل تلك المشكلة من جذورها.

اجتماع وزير الإسكان برؤساء جمعيات المستثمرين بعدد من المدن الجديدة.

مناقشة موضوع تطوير ورفع كفاءة الطرق، وجه وزير الإسكان بسرعة الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير الطرق الداخلية بالمدينة

وأضاف رئيس مجلس الأمناء، أنه تم أيضا مناقشة موضوع تطوير ورفع كفاءة الطرق، وجه وزير الإسكان بسرعة الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير الطرق الداخلية بالمدينة، وكذا إعادة رصف طريق ميناء دمياط _دمياط الجديدة على أسس علمية للحفاظ على الطريق من سيارات النقل الثقيل الخارجة من ميناء دمياط.

وفى ختام اللقاء، تقدم رئيس مجلس الأمناء ورئيس الجهاز، بالشكر للمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على جهودهم المبذولة فى سبيل تنمية وتطوير مدينة دمياط الجديدة وتوفير جودة حياة لسكان المدينة.

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