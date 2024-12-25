الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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محافظات

محافظ دمياط يشهد الاحتفال باليوم العالمى لذوى الهمم

فاعليات الاحتفالية
فاعليات الاحتفالية لذوي الهمم بدمياط الجديدة

شهد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم، فاعليات الاحتفالية التى أقيمت اليوم بجمعية المستثمرين بمدينة دمياط الجديدة، بالتعاون بين الجمعية ومجلس أمناء دمياط الجديدة ومؤسسة الابن الخاص.

حيث جاءت الاحتفالية بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، والدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس أمناء دمياط الجديدة، والنائبة ايڤيلين متى عضو مجلس النواب والنائب أحمد البلشى عضو مجلس الشيوخ، الأستاذ الدكتور راشد محمد راشد عميد كلية الطب بنين بجامعة الأزهر، الأستاذ جمال زين العابدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي، الأستاذ ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم والدكتور محمد العرابى أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، والأستاذة هدى عماشة مدير مؤسسة الابن الخاص.

محافظ دمياط يتفقد معرض منتجات ذوى الهمم

هذا وقد تفقد "المحافظ" معرض منتجات ذوى الهمم الذى أقامته مؤسسة الابن الخاص على هامش الاحتفال، حيث أشاد بما يتم تقديمه من أوجه رعاية ودورات تدريبية لتأهيل ذوى الهمم، وتنمية قدراتهم.

فاعليات الاحتفالية لذوي الهمم بجمعية المستثمرين بمدينة دمياط الجديدة
فاعليات الاحتفالية لذوي الهمم بجمعية المستثمرين بمدينة دمياط الجديدة

 

 

وبدأت فاعليات الاحتفالية بالسلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وألقى "محافظ دمياط" كلمة أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة باحتفالية اليوم العالمى لذوى الهمم، الذى يأتى فى الثالث من ديسمبر من كل عام وفقًا لإعلان الأمم المتحدة فى عام ١٩٩٢ م،للتأكيد على جهود الدول نحو تحقيق الدعم الكامل لأبنائنا من ذوى القدرات الخاصة ورعاية حقوقهم ودمجهم داخل المجتمع وتعزيز مشاركاتهم بالخطط والبرامج التنموية.

محافظ دمياط: الدولة المصرية لديها اهتمام بالغ بهذا الملف لرعاية ذوى الهمم

 

وأشار " المحافظ" إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لديها اهتمام بالغ بهذا الملف لرعاية ذوى الهمم،  إيمانًا بما لديهم من قدرات وإمكانيات،  حيث عملت مصر على وضع إستراتيجية تعمل من خلالها الجهات الحكومية والمجتمع المدنى والجهات المختلفة لتوفير فرص تدريبية وتأهيلية وأيضًا توفير الفرص المكافئة لهم،  لتمكينهم من المشاركة بفاعلية داخل المجتمع،  علاوة على ما تم تنفيذه من إجراءات لاقرار مشروع ذوى الإعاقة، واعلان عام ٢٠١٨ عامًا لذوى الإعاقة وتمكينهم بالعديد من المجالات، لتصبح بذلك نموذجا رائدا فى تحقيق تلك الاستراتيجية على المستويين الاقليمى والدولى.

وأكد " الدكتور أيمن الشهابى " حرص المحافظة الكامل لتقديم كافة أوجه الدعم لذوى الهمم،  وتوجه بالشكر إلى كل من شارك بهذا اليوم الذي يعتبر بمثابة دعوه للجميع لتكريس الوعي المجتمعى بأهمية التوسع في إدماج ذوي الهمم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.

وتخلل الاحتفال عروض فنية قدمها أبناء مؤسسة الابن الخاص ومدرسة طيبة، كما تسلم " المحافظ" ونائبته درع مجلس أمناء دمياط الجديدة تقديرا لجهودهما الداعمة لكافة ملفات العمل ورعايتهما لأبناء المحافظة.

تكريم المتميزين من ذوى الهمم

 

واختتمت الفاعلية بتكريم المتميزين من ذوى الهمم" شاهر فارس شاهر،هديل محمود النجار، سارة اسماعيل سلامه، اروي السيد ناصف،إسلام عبد الرازق خليل
، مريم ابراهيم السيد ابو النجا، تقي وائل عبد المقصود،تسنيم السيد شاكر،مريم سليمان الجنايني،محمد عدل الله عبد المنعم، سارة مدحت غنيم، عبد الرحمن أحمد الشويحي
،مرام محمد المكاوي،مكه محمود خاطر  ،ايسل محمد الملاح"

 

 

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