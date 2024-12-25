ضبط 13 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 17 محضرا في حملة بأسواق أسوان (صور)

شنت مديرية الطب البيطري بأسوان حملات تفتيشية على أسواق اللحوم والجزارة والمطاعم، خلال شهر ديسمبر الجاري، تحت إشراف الدكتورة عزة زارع مدير عام الطب البيطري وبتوجيهات من محافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال.

حملات على أسواق اللحوم

وأسفرت الحملات التي استهدفت أسواق اللحوم بكل مدن ومراكز المحافظة عن ضبط ١٣ طن من اللحوم البلدى والبقرى والضانى واللحوم المستوردة ومصنعات اللحوم والدواجن والأسماك، خلال شهر ديسمبر الجاري في إطار خطة زمنية لتكثيف حملات التفتيش على أسواق الجزارة واللحوم والمطاعم.

وتم تحرير ١٧ محضر جنح وجار اتخاذ اللازم بمعرفة النيابة المختصة، وكانت المخالفات ما بين عرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجزر ولحوم مجهولة المصدر ولحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك الادمى والغش التجارى باستخدام أختام مزورة ومكافحة ظاهرة تهريب الأسماك وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابه المختصة.

شارك فى الحملات دكتورة سهام زاهر مدير إدارة المجازر بالمديرية،ودكتور إبراهيم فتح الله رئيس قسم المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بأسوان، وبمشاركة أطباء المجازر والتفتيش بإدارة المجازر باسوان والإدارت البيطرية بأسوان ودراو وكوم امبو وادفو ونصر النوبة والسباعية.

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