الأربعاء 25 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 13 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 17 محضرا في حملة بأسواق أسوان (صور)

لحوم مجهولة المصدر
لحوم مجهولة المصدر في أسوان، فيتو

شنت مديرية الطب البيطري بأسوان حملات تفتيشية على أسواق اللحوم والجزارة والمطاعم، خلال شهر ديسمبر الجاري، تحت إشراف الدكتورة عزة زارع مدير عام الطب البيطري وبتوجيهات من محافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال.

حملات على أسواق اللحوم 

وأسفرت الحملات التي استهدفت أسواق اللحوم بكل مدن ومراكز المحافظة عن ضبط ١٣ طن من اللحوم البلدى والبقرى والضانى واللحوم المستوردة ومصنعات اللحوم والدواجن والأسماك، خلال شهر ديسمبر الجاري في إطار خطة زمنية لتكثيف حملات التفتيش على أسواق الجزارة واللحوم والمطاعم.

وتم تحرير  ١٧ محضر جنح وجار اتخاذ اللازم بمعرفة النيابة المختصة، وكانت المخالفات ما بين عرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجزر ولحوم مجهولة المصدر ولحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك الادمى والغش التجارى باستخدام أختام مزورة ومكافحة ظاهرة تهريب الأسماك وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابه المختصة.

شارك فى الحملات دكتورة سهام زاهر مدير إدارة المجازر بالمديرية،ودكتور إبراهيم فتح الله رئيس قسم  المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بأسوان، وبمشاركة أطباء المجازر والتفتيش بإدارة المجازر باسوان والإدارت البيطرية بأسوان ودراو وكوم امبو وادفو ونصر النوبة والسباعية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

​ أسوان لحوم دواجن اسماك بيطري

مواد متعلقة

محافظ أسوان يوزع الهدايا الفرعونية على السائحين بحديقة بلازا درة النيل (صور)

محافظ أسوان يتابع جودة الخدمات الطبية بوحدة طب الأسرة في إدفو (صور)

محافظ أسوان يتابع الأعمال الجارية بمشروع توسعة وتطوير كورنيش النيل الجديد (صور)

محافظ أسوان يوجه باستكمال أعمال التشجير والإضاءة والنظافة بمنطقة جبل تقوق (صور)

محافظ أسوان يعلن بدء العمل بموقف رؤوف (صور)
ads

الأكثر قراءة

إبراهيم عيسى يكشف مفاجأة عن زيجات الجولاني ويحذر من الإخوان السوريين في مصر (فيديو)

صندوق النقد: مصر ستحصل على 1.2 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي

قرار عاجل من لجنة الحكام بشأن أمين عمر بعد شكوى الزمالك

برسالة لوم للفار، رئيس لجنة الحكام السابق يثير أزمة ركلة جزاء الزمالك أمام الطلائع

مصطفى الفقي: تركيا لم تنفصل عن جماعة الإخوان وهؤلاء الأصدقاء الحقيقيون لمصر

آبي أحمد ينقض وعد أنقرة، قوات إثيوبية تنفذ هجوما واسعا على مواقع عسكرية في الصومال

تجمع هواء على الرئة ووارد عملية، طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة محمد حمدي

جماهير الزمالك توجه رسالة شديدة اللهجة لـ زيزو (فيديو)

منوعات

المزيد

استقالة مجلس إدارة الاتحاد السوري لكرة القدم

عربة إمبراطور النمسا تجذب السياح عشية عيد الميلاد، ما القصة؟

الكوربة والشيخ زايد تتزينان بألوان الكريسماس، أجواء احتفالية ساحرة تجذب الأسر والشباب (فيديو وصور)

رسميًا، إعلان كوريا الجنوبية "مجتمعًا فائق الشيخوخة"

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء 24/12/2024

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق

أسعار السكر اليوم الثلاثاء، المعبأ يسجل 35 جنيها

المزيد

انفوجراف

مرموش يتفوق على الجميع.. القيمة السوقية لأفضل النجوم العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 25 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 25 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم ترك العمل في المنام وعلاقته بالخوف من المجهول

المزيد
الجريدة الرسمية