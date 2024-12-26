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حوادث

رسالة نصية للمقبولين في كلية الشرطة خلال الساعات القليلة المقبلة

كلية الشرطة، فيتو
كلية الشرطة، فيتو

 تعقد أكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة كلية الشرطة لعام 2025.

ونصح مصدر مطلع، المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة لعام الدراسى 2025، بمتابعة هواتفهم المحمولة حيث تصل رسالة نصية للمقبولين في كلية الشرطة خلال الساعات القليلة المقبلة.

 

مؤتمر كلية الشرطة اليوم 

 تعلن وزارة الداخلية، نتيجة كلية الشرطة لعام 2025، وأسماء المقبولين ممن اجتازوا الاختبارات النهائية، اليوم الخميس.

 

نتيجة كلية الشرطة اليوم 

وتشهد أكاديمية الشرطة، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة كلية الشرطة لعام 2025، بعد انتهاء كافة الاختبارات المقررة والمراجعات على المتقدمين.

ويمكن معرفة المقبولين في نتيجة كلية الشرطة لعام 2025 وفقا للقنوات الشرعية للوزارة فقط.

خلال ساعات، إعلان نتيجة كلية الشرطة 2025 وأسماء المقبولين

اليوم، الداخلية تعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة كلية الشرطة لعام 2025

وكانت أكاديمية الشرطة على مدار الفترة الماضية شهدت عدة اختبارات بين عشرات الآلآف المتقدمين للالتحاق بصفوف العيون الساهرة، وانتهت الاختبارات إلى رسوب البعض وصعود آخرين بعد اجتياز الاختبارات وصولًا إلى كشف الهيئة.

وانتهت المراجعات النهائية فى اختيار أفضل العناصر فى ضوء المعايير الشرطية والاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية.

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