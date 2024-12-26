الخميس 26 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

بدء الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في الكويت

مجلس التعاون الخليجى،
مجلس التعاون الخليجى، فيتو

 انطلق فى دولة الكويت، اليوم الخميس، اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الـ 46 الاستثنائي، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في الساحة السورية ودعم بناء دولة سوريا الجديدة، وتكريس استقرارها ووحدتها، والقضاء على تهريب الكبتاجون إلى دول الخليج، بجانب تفعيل الاتفاقيات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع الإدارة السياسية الجديدة، في خضم المرحلة المفصلية في تاريخ البلاد.

 

وفد سعودي يلتقى بـ أحمد الشرع

 وبحسب «العربية» شهدت دمشق زيارات وفود سياسية خليجية رفيعة المستوى، إذ التقى وفد سعودي برئاسة مستشار في الديوان الملكي بـ أحمد الشرع، القائد العام للإدارة السورية الجديدة في قصر الشعب، وطبقًا لوكالة الأنباء الفرنسية نقلًا عن مصدر سعودي فإن المحادثات السعودية ركزت على الوضع في سوريا والقضاء على الكبتاغون وغيرها من الموضوعات.

 

إجراء مباحثات مع مسؤولين سوريين

وزار أيضًا في الوقت نفسه، وفد قطري إلى دمشق برئاسة وزير الخارجية القطري، محمّد الخليفي، لإجراء مباحثات مع مسؤولين سوريين، بعد 13 عامًا من القطيعة الدبلوماسية، إذ أجروا لقاءات مع مسؤولين سوريين تجسيدًا لموقف قطر الثابت في تقديم كل الدعم للشعب السوري.

 

دعم جميع الجهود الرامية لوحدة وسيادة وأمن سوريا

وباتت سوريا في الأيام الماضية محور بيانات دول الخليج واتصالاتها مع دول المنطقة، مشددة على دعم جميع الجهود الرامية لوحدة وسيادة وأمن سوريا والوقوف مع الشعب السوري، مؤكدة أهمية تكاتف المجتمع الدولي لدعم مساعي تحقيق حل شامل للأزمة السورية، يحترم وحدة سوريا وسيادتها بما يسهم في بناء مستقبل أفضل لسوريا وشعبها.

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دولة الكويت الأوضاع السياسية في الساحة السورية دول الخليج أحمد الشرع أمن سوريا

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