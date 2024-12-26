أسماء الأسد على شفا الموت.. فرصة بقائها على قيد الحياة 50% بعد عودة السرطان.. سيدة سوريا الأولى معزولة في غرفة بروسيا.. والدها مسؤول عن رعايتها.. وبريطانيا ترفض استضافتها

منذ أحداث الثامن من ديسمبر الجارى وبعد هروب الرئيس السورى السابق بشار الأسد إلى روسيا عقب سيطرة المعارضة السورية المسلحة على دمشق بقيادة أحمد الشرع، الشهير بـ أبو محمد الجولانى، تحول الملف السورى إلى ملف دسم بالعديد من الشائعات والفضول العربى والدولى للحصول على معلومات حصرية بشأن اللحظات الأخيرة فى حياة عائلة بشار الأسد وكيفية هروبه من دمشق وانتقاله إلى روسيا وطلبة اللجوء مع باقى أفراد أسرته، وهو ما كشفت عنه تقارير إعلامية منها المستند إلى مصادر روسية، والبعض الآخر اعتمد على تحليلات ليست دقيقة.

اسماء الاسد

أسماء الأسد تطلب الطلاق من بشار

الحديث عن الشأن السورى لم يتوقف عند بشار الأسد، ولكن بدأ فى الفترة الأخير يتردد اسم السيدة الأولى فى سوريا سابقا أسماء الأسد زوجة بشار الأسد وتناولت العديد من وسائل الإعلام خبر طلب طلاقها من بشار ومغادرة روسيا، ولكن تبين أن صحيفة تركية كانت مصدر هذا الخبر الذى اتضح كذبه فيما بعد، ولكن لم يمضِ أكثر من أسبوع لتحتل السيدة الأولى أسماء الأسد صدارة (الترند) مرة أخرى بخبر مرضها الشديد وفرصتها التى لا تتخطى الـ 50% للبقاء على قيد الحياة.

زوجة بشار الاسد

أسماء الأسد احتلت المرتبة الأولى فى محركات البحث العالمية منذ سقوط نظام بشار الأسد فى سوريا وهروبه إلى روسيا، وذكرت صحيفة تليجراف البريطانية أن أسماء الأسد، التي تبلغ من العمر (49 عامًا)، وتحمل الجنسيتين السورية والبريطانية، سافرت إلى موسكو للعلاج قبل أن يقنع الكرملين زوجها بالفرار بعد تقدم الفصائل المسلحة السورية السريع.

كان والدها، وهو طبيب قلب معروف في هارلي ستريت، يعتني بها خلال معظم الأشهر الستة الماضية.

بشار الاسد وزوجته

أسماء الأسد تعاني من إعياء شديد بسبب مرض اللوكيميا

ونشرت تقارير تفيد بأن أسماء الأسد سئمت من القيود المفروضة عليها في موسكو، وتسعى للعلاج في لندن وترغب في الطلاق، ولاحقًا نفى الكرملين صحة التقارير عن سعيها الانفصال عن زوجها.

ذكرت صحيفة «تلجراف» أن أسماء الأسد تعاني من إعياء شديد بسبب مرض اللوكيميا، مشيرة إلى أنها معزولة بأوامر الأطباء، الذين قدروا فرصة نجاتها من المرض بـ50 في المائة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من عائلة أسماء الأسد أنها معزولة بعيدًا عن الآخرين لتجنب إصابتها بأي عدوى ويمنع عليها الوجود في نفس الغرفة مع أي شخص آخر.

وأضافت المصادر أن والد أسماء، فواز الأخرس، يقوم على رعاية ابنته في موسكو.

ولجأ بشار الأسد وزوجته إلى موسكو بعد أن فقد السيطرة على الحكم في سوريا بعد 13 عامًا من الحرب الأهلية.

وأعلنت الرئاسة السورية في مايو من هذا العام أن السيدة الأولى السابقة قد تم تشخيصها باللوكيميا، وهو نوع عدواني من السرطان يصيب نخاع العظام والدم. وكانت قد تعافت سابقًا من سرطان الثدي، وفي أغسطس2019 أعلنت أنها «تعافت تمامًا» منه بعد عام من العلاج.

اسماء الاسد

عزل أسماء الأسد داخل غرفة فى موسكو

وقال مصدر على تواصل مباشر مع ممثل عن العائلة: «أسماء تموت. لا يمكنها أن توجد في نفس الغرفة مع أي شخص (بسبب حالتها)». وقال مصدر آخر، الذي كان على اتصال بالعائلة في موسكو: «عندما تعود اللوكيميا، تكون شرسة. لقد كانت فرصة نجاتها 50 في المائة في الأسابيع القليلة الماضية».

وتكشف «تلجراف» أن أصل التقارير عن سعي أسماء الأسد للطلاق هو صحفيين أتراك حصلوا على المعلومة من دبلوماسيين روس.

نشأت أسماء الأسد في أكتون، غرب لندن، مع والدها ووالدتها سحر، الدبلوماسية السابقة في السفارة السورية، وأخويها فراس (46 عامًا) وإياد (44 عامًا)، اللذين أصبحا أيضًا طبيبين.

درست علوم الحاسب في «كينغجز كولدج» بلندن وبدأت العمل في المجال المصرفي الاستثماري قبل أن تبدأ بالتعرف على بشار الأسد في عام 1992.

اسماء الاسد

بريطانيا ترفض لجوء أفراد عائلة الأسد على أراضيها

لم يكن من المتوقع أن يخلف بشار والده في الحكم، لكن بعد وفاة شقيقه باسل في حادث سيارة عام 1996، أصبح مرشحًا لتولي المنصب، ثم رئيسًا في عام 2000.

وتشير الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية تصر على أن أسماء الأسد أو أي عضو من عائلتها غير مرحب بهم.

وتتابع: «فرضت عقوبات على أسماء لدعمها زوجها، وصرح وزير الخارجية البريطاني، هذا الشهر، بأنه لا يريد رؤيتها مرة أخرى في المملكة المتحدة».

قال ديفيد لامي وزير الخارجية البريطاني: «أريد أن أؤكد أنها (أسماء) تقع تحت طائلة العقوبات وغير مرحب بها هنا في المملكة المتحدة».

وأضاف أنه سيفعل «كل ما بوسعه» لضمان عدم «لجوء أي عضو من عائلة الأسد للمملكة المتحدة».

بشار الاسد واسماء الاسد

رزق بشار الأسد وزوجته أسماء بثلاثة أبنا؛ حافظ طالب دكتوراه، وزين وكريم، وقد انضم إليهم في موسكو أفراد آخرون من العائلة.

كان حافظ في موسكو عندما تمت الإطاحة بوالده؛ حيث كان يدرس الرياضيات في جامعة موسكو الحكومية.

في أواخر نوفمبر الماضي، ناقش الشاب البالغ من العمر (22 عامًا) أطروحته، التي كُتبت باللغة الروسية وركزت على نظرية الأعداد الجبرية وأبحاث متعددة الحدود. وفي نهاية رسالته العلمية، أعرب عن امتنانه «لشهداء وطنه»، خصوصًا أولئك من الجيش السوري.

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