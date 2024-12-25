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خارج الحدود

ترأستها أسماء الأسد، حل الأمانة السورية للتنمية

أسماء الأسد، فيتو
أسماء الأسد، فيتو

أفادت وسائل إعلام سورية بأنه صدر قرار بحل "الأمانة السورية للتنمية" التي كانت ترأسها حرم الرئيس  بشار الأسد " أسماء الأسد" وإقالة جميع أعضاء مجلسها.

 اجتماع قادة الفصائل مع أحمد الشرع

وفي وقت سابق؛ أفادت وكالة رويترز بان اجتماع قادة الفصائل مع قائد إدارة العمليات العسكرية بسوريا  أحمد الشرع أسفر عن اتفاق لحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.

ولاحقًا؛ وجه وزير الداخلية السوري محمد عبد الرحمن، نداءً إلى جميع من عثروا على أسلحة في مناطق متفرقة بالبلاد إلى ضرورة تسليم هذه الأسلحة فورًا إلى السلطات المختصة وذلك في إطار الجهود المستمرة لضمان الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.

تسليم الأسلحة التي بحوزة عناصر النظام  والأهالي

وقال وزير الداخلية السوري في بيان له: حددنا مهلة زمنية لتسليم الأسلحة التي بحوزة عناصر النظام  والأهالي، وفي حالة عدم التسليم قبل انتهاء المدة المحددة ستتخذ الجهات المختصة إجراءات قانونية رادعة بحق من يمتلكون الأسلحة.

وأضاف: نؤكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الأمن الوطني والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وندعو جميع المعنيين إلى الالتزام بالتعليمات لضمان عدم تعرضهم للمساءلة القانونية.

تسهيلات لضمان هذه العملية بكل يسر وسهولة

وطالب وزير الداخلية السوري جميع الأشخاص الذين عثروا على  أسلحة أو ذخائر بالتواصل مع أقرب مركز شرطة أو الجهة المعنية لتسليمها بشكل آمن، منوهًا بأن الحكومة ستوفر تسهيلات لضمان هذه العملية بكل يسر وسهولة.

 

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لأمانة السورية للتنمية بشار الأسد اسماء الاسد الرئيس بشار الأسد أحمد الشرع

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