الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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اقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه فى البنوك المصرية الأربعاء 6 نوفمبر 2024

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

سعر الدولار ، ترصد فيتو أولًا بأول حركة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية على مدار الساعة.

 

حركة الدولار اليوم فى البنك المركزى المصرى 

وشهد  سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا جديدا ليتخطى رسميًّا سعر الــ 49 جنيهًا في البنك المركزى المصري منتصف تعاملات اليوم، وذلك تزامنا مع زيارة صندوق النقد الدولى لمصر الأحد الماضى.

 

 وجاء سعر الدولار فى البنوك المصرية،  اليوم كالتالى: 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري  

 سجل  سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 49.09  جنيهًا للشراء و49.19 جنيهًا للبيع.

اقرأ التالى: سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم

 

 

سعر الدولار في بنك مصر 

 وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر  حوالي 49.09  جنيه للشراء و49.19 جنيهًا للبيع.

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك 

بنك مصر - فيتو 
بنك مصر، فيتو 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك الأهلي المصري حوالي 49.14 جنيهًا للشراء و49.24  جنيهًا للبيع.

اقرأ التالي: الدولار بكام النهاردة، آخر تحديث في البنوك المصرية 

البنك الأهلى - فيتو 
البنك الأهلى، فيتو 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك التجاري الدولي  حوالي 49.17 جنيهًا للشراء و49.27 جنيهًا للبيع.

اقرأ التالي: اسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية تحديث لحظي 

البنك التجارى - فيتو 
البنك التجاري، فيتو 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 49.18  جنيهًا للشراء و49.28 جنيهًا للبيع.

اقرأ التالي: الدولار وصل لكام فى البنك المركزي بتعاملات اليوم

بنك قطر - فيتو 
بنك قطر، فيتو 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية  حوالي 49.16 جنيهًا للشراء و49.26 جنيهًا للبيع.

بنك الاسكندرية - فيتو 
بنك الإسكندرية، فيتو 

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