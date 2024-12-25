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اقتصاد

خبير أسواق مال يكشف سر هبوط مؤشرات البورصة المصرية بآخر جلسات 2024

مؤشرات التداول، فيتو
مؤشرات التداول، فيتو

البورصة المصرية، قال الدكتور نبيل فرج خبير أسواق المال لــ “فيتو ”، إن حالة التراجع في مؤشرات البورصة المصرية على مدار الجلسات الأخيرة من ديسمبر الجاري، جاءت بسبب حركات البيع لدى المؤسسات المالية والبنوك لتوفير سيولة مالية لاستردادات قيم وثائق الاستثمار وصرف عوائد تلك الوثائق للمتعاملين بنهاية 2024.

 

اقرأ التالي: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم 

 

د.نبيل فرج 
د.نبيل فرج 

 

رأس المال السوقي يسجل خسارة بقيمة 37 مليار جنيه على مدار جلستين
 

وأضاف: انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.48% إلى مستوى 29973 نقطة بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، فيما هبط خلال إغلاقات جلسة أمس الاثنين بنسبة 0.84% ليسجل مستوى 30118 نقطة.


كما سجل رأس المال السوقي خسارة بقيمة 37 مليار جنيه على مدار الجلستين، حيث فقد رأسمال السوقي 13 مليار جنيه خلال جلسة أمس مسجلًا 2.186 تريليون جنيه وفيما فقد رأسمال السوقي 24 مليار جنيه خلال جلسة الاثنين مسجلًا 2.199 تريليون جنيه.

 

كيف كانت تعاملات الشركات في سوق المال اليوم ؟

وتابع: جاءت تعاملات الشركات في سوق المال أمس الثلاثاء24 ديسمبر 2024  بانخفاض 111 سهمًا، وارتفاع 61 سهمًا، بينما لم تتغير أسهم 37 شركة مشيرا الى وجود تراجعات ايضا فى الأسهم القيادية أهمها في انخفاض سهم بنك التجاري الدولي الأكبر وزنًا بالمؤشر الرئيسي  بنسبة 1.39%.

 

البورصة المصرية 
البورصة المصرية 

 

حركات بيعية من المؤسسات المالية توفير السيولة المالية

وأكد الدكتور نبيل فرج أن التراجعات التي يشهدها السوق حاليا تعود إلى حركات بيعية من قِبل المؤسسات المالية والبنوك نظرا لأنها تسعى نحو توفير حجم من السيولة المالية لمواجهة استردادات قيم وثائق الاستثمار أو صرف عوائد تلك الوثائق التي تم شراؤها من قِبل المتعاملين في صناديق الاستثمار.

وأضاف أن السوق المحلي يشهد  زيادة في الأداء مقارنة ببداية العام بنسبة نمو تقارب 4%، مشيرًا الى أن المؤشر الرئيسي للبورصة بدأ العام الحالي عند مستوى 24800 نقطة ليسجل خلال إغلاق جلسة أمس 29900 نقطة؛ بما يشير إلى تحسن أداء السوق المصري.

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