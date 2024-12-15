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حوادث

إجراء جديد ضد عامل تحرش بفتاة داخل سوبر ماركت شهير فى أكتوبر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

استعجلت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأحد، تحريات الأجهزة الأمنية بشأن عامل سوبر ماركت، متهم بالتحرش بفتاة خلال وجودها مع والدها من خلال ملامسة جسدها بأكتوبر، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة.

النيابة تستعجل تحريات الأجهزة الأمنية حول تحرش عامل سوبر ماركت بفتاة

وتبين أن المتهم عامل في محل سوبر ماركت لامس أماكن حساسة من فتاة خلال وجودها مع والدها لشراء مستلزمات لهما؛ فصرخت واستغاثت حتى تم ضبط المتهم، والتوجه به لقسم شرطة أكتوبر.

وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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قسم شرطة أكتوبر كاميرات المراقبة النيابة العامة الجيزة اليوم

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