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حوادث

السجن 3 سنوات للمتهمين بالتحرش بفتيات واستعراض القوة في مدينة نصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت  محكمة جنح مدينة نصر بمعاقبة 3 عاطلين بتهمة التحرش  بفتيات واستعراض القوة وترهيب المواطنين، وتبديد الممتلكات وحيازة سلاح، بالسجن 3 سنوات وتعويض 200 ألف جنيه للمجني عليهم. 

البداية كانت عندما ألقت قوات الأمن القبض على  3 متهمين إثر ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو تظهر تحرش مجموعة من الشباب ببعض الفتيات أثناء سيرهن في أحد الشوارع بالقاهرة.

وبإجراء الفحص والتحريات، تم تحديد هوية مرتكبي الواقعة، وهم 3 أشخاص مقيمون بدائرة  قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، وعثر بحوزتهم على الأسلحة المستخدمة في الاعتداء، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وفقًا لما تم تصويره.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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محكمة جنح مدينة نصر استعراض القوة و تبديد الممتلكات مواقع التواصل الاجتماعي النيابة العامة

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