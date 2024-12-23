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حوادث

حبس سائق متهم بالتحرش بسيدة في مدينة نصر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 أمرت  نيابة مدينة نصر بحبس سائق سيارة بإحدى شركات النقل الذكى لاتهامه بالتحرش بإحدى السيدات، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة 

 

ضبط سائق إحدى شركات النقل الذكي تحرش بـ سيدة في الزاوية 

 وكان قسم شرطة مدينة نصر ثالث  بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من سائق بإحدى تطبيقات النقل الذكى لقيامه بالتحرش بها حال استقلالها السيارة رفقته.
وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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نيابة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر ثالث مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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